Rahmi Tuncer vom Anatolischen Bildungs- und Beratungszentrum Hemelingen. (PETRA STUBBE)

Das Anatolische Bildungs- und Beratungszentrum in Hemelingen hat einen interkulturellen und interreligiösen Kalender herausgebracht. Zugleich ist das Informationsblatt „Brücke“ erschienen, das sich dem Thema Zwangsheirat und Kinderehen widmet. Der Kalender listet staatliche und religiöse Feier- und Gedenktage auf, darunter auch hier unbekanntere wie beispielsweise das Pongal-Fest vom 14. bis 17. Januar, ein tamilisches Erntedankfest.

Deutsche und internationale Gedenktage sowie christliche, orthodoxe, jüdische, hinduistische und muslimische Feiertage sind berücksichtigt. Am 27. Januar erinnert der Kalender an den Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.

Mehr zum Thema Bundesweite Aktion Kampagne gegen die Angst vorm Islam Mit der Initiative „Wir sind alle Deutschland“ will die muslimische Gemeinde Ahmadiyya Muslim ... mehr »

Wer will, kann sich den Kalender am Dienstag, 8. Januar, zwischen 11 und 14 Uhr beim Frauentreff oder beim Seniorentreff am Donnerstag, 10. Januar, von 14 bis 17 Uhr im Verein, Bultstraße 1, selbst abholen.

Trotz Verstößen: Zwangsverheiratungen geschehen immer noch

In der Sonderausgabe des Infoblatts „Brücke – für ein gleichberechtigtes und friedliches Zusammenleben“ geht es um Zwangsverheiratung, die gleichermaßen gegen die Allgemeine Menschenrechtserklärung, das Grundgesetz und die UN-Kinderrechtskonvention verstößt, aber trotzdem immer noch geschieht.

Damit „wird den betroffenen Mädchen und Frauen das Recht auf ein selbstbestimmtes, freies und unabhängiges Leben genommen, und dies ist nicht akzeptabel, egal ob dies von Einheimischen, Migranten oder Flüchtlingen ausgeht“, betont Rahmi Tuncer vom Anatolischen Bildungszentrum. Jeder und jede, der oder die in Deutschland eine andere Person zur Heirat zwinge, mache sich strafbar.

Zwangsverheiratung sei kein kultur- oder religionsspezifisches Problem. Es komme nicht nur in muslimischen Familien vor, wie gerne in der Öffentlichkeit behauptet würde, sondern auch unter Christen, Buddhisten, Jesiden und anderen, erklärt Rahmi Tuncer. Eine Anlaufstelle für Hilfesuchende ist der Verein Mädchenhaus Bremen, Rembertistraße 32, der ein Mädchennotruf-Telefon unterhält: 04 21 / 34 11 20.