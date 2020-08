In Bremen bieten sich in dieser Woche beste Blicke auf Sternschnuppen. (Patrick Pleul/dpa)

Vogel: Der Höhepunkt wird in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag erwartet. Mit Glück sind dann 30 Sternschnuppen pro Stunde am Nachthimmel zu sehen. Aber bis zum Wochenende sind auch noch mehr Sternschnuppen zu sehen als sonst üblich, immer noch so ungefähr fünf pro Stunde.

So ab Mitternacht, und da wir ja Sommerzeit haben, so gegen ein Uhr. Am besten, Sie legen sich in einen Liegestuhl und sehen ganz intensiv zum Himmel hinauf. Der sollte am besten sternenklar sein. Generell gilt: Je mehr der Beobachtungsort im Dunkeln liegt, desto größer ist die Chance, Sternschnuppen zu sehen. Zum Beispiel im Blockland. Da können es dann tatsächlich 30 pro Stunde sein.

Andreas Vogel leitet seit 13 Jahren des Olbers-Planetarium in Bremen. (Andreas Vogel)

Zu dieser Zeit dreht sich die Erde in die Flugrichtung des Sternschnuppen-Stroms hinein.

Weil die Perseiden im Sternbild des Perseus im Nordosten des Himmels auftauchen. Sie entspringen allerdings einer Wolke von Kometentrümmerteilchen.

Na ja, ein Versuch ist es wert, das sage ich vor allem Kindern, wenn sie mich danach fragen. Aber wir können natürlich keine Garantie dafür übernehmen. Aber im Ernst: Aus wissenschaftlicher Sicht ist das natürlich Unsinn.

Zur Person

Andreas Vogel (50)

Der Physiker ist seit 2007 Leiter des Olbers-Planetariums in Bremen. Als Hochschul-Dozent bringt er zudem angehenden Nautikern bei, ein Schiff nach dem Stand der Sterne zu steuern.