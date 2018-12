Beim Gymnasium Links der Weser dürfte die Überraschung über den Brief der CDU groß gewesen sein. (Walter Gerbracht)

Irgendwas müssen sich die Schüler des Gymnasiums Links der Weser (LDW) einfallen lassen. Ein Sponsorenlauf käme infrage oder ein kleiner Obolus aus der Klassenkasse. Wenn alle Jahrgänge von fünf bis dreizehn zusammenschmeißen, ist Carsten Meyer-Heder schon geholfen.

Was der CDU-Bürgermeisterkandidat mit dem Gymnasium LDW zu tun hat? Nun, ein Bettelbrief stellt die Verbindung her. Vor wenigen Tagen ging im Schulsekretariat ein Schreiben der CDU ein, unterzeichnet von Landeschef Jörg Kastendiek und Schatzmeister Berend Jürgen Erling. Gerichtet war es an das „Gymnasium Obervieland“ – was an sich schon den Verdacht nährt, dass mit der Adresskartei im CDU-Haus etwas nicht stimmt. Das Gymnasium Obervieland gibt es nämlich schon seit 2010 nicht mehr, damals wurde es mit der Integrierten Stadtteilschule zum Gymnasium Links der Weser zusammengelegt.

Aber sei's drum. Kastendiek und Erling laden in dem Schreiben zum CDU-Neujahrsempfang ein und bitten nebenbei um eine Spende. Carsten Meyer-Heder müsse Bürgermeister werden. „Dies zu erreichen ist nichts für Einzelkämpfer, sondern Teamarbeit“, macht die CDU-Spitze deutlich, um dann zur Sache zu kommen: „Wir hoffen daher, auf Sie alle zählen zu können, und möchten das auch mit der Bitte um eine finanzielle Unterstützung verbinden.“

Betrachtet die CDU das Taschengeld Obervielander Gymnasiasten als eiserne Reserve ihrer Wahlkampfkasse? Nein, wehrt Fraktionssprecherin Rebekka Grupe ab. Der Brief sei „ein dummes Versehen“. In der CDU-Geschäftsstelle gebe es zwei Varianten von Einladungen zum Neujahrsempfang – eine mit und eine ohne Spendenbitte. Leider habe das falsche Schreiben die Schule erreicht.

Warum so zerknirscht? Wer in Jugendlichen die mündigen Bürger von morgen sieht, darf von ihnen durchaus einen kleinen Beitrag erbitten für eine hellere Zukunft unter der weisen Regentschaft von Carsten Meyer-Heder. Da ist jeder Cent gut angelegtes Geld. Und die Hälfte kriegt man schließlich vom Finanzamt wieder, wie aus dem Brief hervorgeht: „Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig.“