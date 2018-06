Der Grüne Ralph Saxe wollte 2014 die Plakatierung vor Wahlen begrenzen. (Koch)

Lencke Steiner machte während des Landesparteitags der FDP Ende April etwas, was ansonsten als verpönt gilt: Die Fraktionsvorsitzende sprach über Geld. Sie warb um Spenden für den Wahlkampf. Es wird nicht die einzige Aufforderung sein, und die Repräsentanten der Liberalen sind nicht die einzigen, die Klinken putzen werden, um ihren Wahlkampf zu finanzieren. Die Wahlkampfausgaben der Parteien, die mit Fraktionen in der Bürgerschaft vertreten sind, sind nach Eigenauskunft beziehungsweise Rechenschaftsberichten sechsstellig. Finanziert werden sie vor allem durch Ersparnisse aus Mitgliedsbeiträgen, Mandatsabgaben, Einnahmen aus Besitz, staatlicher Teilfinanzierung sowie durch Spenden.

Bremens Liberale werden nach Auskunft ihres Schatzmeisters Peter Bollhagen etwa 200.000 Euro für den kommenden Wahlkampf aufbringen. Das entspreche dem Budget von 2015. Anders als vor drei Jahren müsse die FDP dieses Mal vermutlich ohne einen (parteiinternen) Kredit und ohne einen Zuschuss der Bundespartei auskommen. 2015 war die finanzielle Lage der FDP heikel, sie machte Wahlkampf aus der außerparlamentarischen Opposition. Die Bundes-FDP half laut Bollhagen mit 80.000 Euro.

Vor drei Jahren habe die FDP zudem Spenden in Höhe von etwa 50.000 Euro erhalten. "Das war der Lencke-Effekt", sagt Bollhagen. Er ist zuversichtlich, dass er 2019 auf eine ähnliche Summe zurückgreifen kann. Ansonsten sei auch ein Darlehen nicht ausgeschlossen. Spenden in einer Höhe ab 10.000 Euro müssen seit 2002 in den Rechenschaftsberichten der Parteien veröffentlicht werden. Finanzielle Unterstützung in dieser Höhe sei bei der Bremer FDP unüblich, selbst wenn sie mit 9999,99 Euro diskret behandelt werden könne. "Wenn wir mal eine 5000-Euro-Spende bekommen, sage ich dem Landesvorsitzenden schon: ,Wir haben Grund zum Feiern.'"

Auch in den Spender-Listen der bremischen CDU tauchen ausschließlich Mandatsträger auf: Bei der CDU geben Abgeordnete laut Landesgeschäftsführer Heiko Strohmann 500 Euro monatlich an die Partei ab, der Fraktionsvorsitzende sowie Bundestagsabgeordnete 1000 Euro. Weil sich ihre Abgabe damit jährlich auf etwa 12.000 Euro summiert, sind Thomas Röwekamp und Elisabeth Motschmann als Spender aufgeführt. Bei Grünen und SPD werden überdies Senatoren genannt. In der SPD sollen die Abgaben, heißt es, im Juli erhöht werden – Sozialdemokraten in Spitzenpositionen sollen 1200 Euro im Monat an die Partei abtreten.

Die CDU wird sich die Wahl gut 400.000 Euro kosten lassen, sagt Strohmann. Das entspreche in etwa den Ausgaben für die Wahl 2015, sei aber weniger als 2011. Zuversichtlich sei er, was die Spendenentwicklung betrifft. Die Einnahmen ließen sich gut an, sagt Strohmann. "Die politische Stimmung spielt eine große Rolle." Eine besondere Bedeutung komme in diesem Zusammenhang der Auswahl des Landesschatzmeisters zu, sagt Wolfgang Schrörs. Er füllte diese Funktion 18 Jahre und bis 2010 für die CDU aus. Nicht ein pingeliger Buchhalter sei die ideale Besetzung, sondern ein exzellenter Netzwerker mit guten Kontakten.

Die größten Ausgabeposten seien die Kosten für die Werbeagentur, die die Bremer CDU unterstützen wird, sowie für Plakate und Veranstaltungen. Wenn die Bundeskanzlerin nach Bremen komme, um auf dem Marktplatz für die bremischen Parteifreunde zu werben, trägt der Landesverband laut Strohmann die Kosten – vom Bühnenbau über die Ton- und Lichtanlage bis zu den Sicherheitsvorkehrungen.

Staatliche Teilfinanzierung

Ein Teil der Ausgaben wird vom Staat erstattet. Die staatliche Teilfinanzierung richtet sich nach dem Wahlerfolg. Die Bundesparteien erhalten jährlich 83 Cent pro Stimme bei einer Bürgerschaftswahl, sofern sie mindestens ein Prozent der gültigen Stimmen auf sich vereinen konnten. Auch pro Euro aus Mitgliedsbeitrag, Mandatsabgabe und Spende gibt es 45 Cent vom Staat dazu. Ein Teil der Einnahmen aus den Wahlen wird an die Landesverbände weitergereicht. Bei Bürgerschaftswahlen fließen 50 Cent pro Wähler direkt ins Land. Die staatliche Teilfinanzierung ist gedeckelt, und sie darf die eigenen Einnahmen nicht übersteigen.

Werden die Linken mehr Geld aufbringen, weil ihnen laut Umfragen zuzutrauen ist, drittstärkste Kraft in Bremen zu werden? Das verneint Landesgeschäftsführer Andreas Hein-Foge. "Ich glaube nicht, dass mehr Geld die Lösung ist." Gute politische Kommunikation sei nicht alleine eine Kostenfrage. Hein-Foge beziffert die Ausgaben der Linken auf bis zu 250.000 Euro. "Es gibt ein gewisses Minimum beim Wahlkampf, das man machen muss, ohne Großflächenplakate muss man gar nicht anfangen." Alleine dafür hätten die Linken 2015 mehr als 40.000 Euro ausgeben müssen, inklusive Installation und Versicherung. Der größte Teil der Einnahmen bei den bremischen Linken resultiere aus Mitgliedsbeiträgen, die pro Person im Vergleich zu anderen Parteien durchschnittlich am höchsten seien. Die Spendeneinnahmen seien im Vergleich zu anderen Parteien dagegen gering.

Die Kosten des Wahlkampfs 2015 (laut Rechenschaftsbericht gut 240.000 Euro) sind für die Grünen "ein Orientierungspunkt" für die Wahlen im kommenden Jahr, sagt Landesschatzmeisterin Sonya Dase. Daran ändere auch nichts, dass die nächste Wahl für die Grünen "die bisher wichtigste in den 2000er-Jahren sein wird." Ein guter Wahlkampf hänge aber nicht maßgeblich vom Etat ab. "Die Herausforderung ist nicht die Höhe der Budgets, sondern die Herausforderung ist, das Geld klug und effektiv auszugeben." Schließlich änderten sich auch die Bedürfnisse der Wähler, was die Wahlwerbung betreffe.

Der Grüne Ralph Saxe hatte 2014 angeregt, dass sich die Parteien auf eine Plakatierungszeit von sechs (statt erlaubten acht) Wochen beschränken. Eine Einigung war nicht zustande gekommen. Saxes Parteifreundin Dase: "Wir wollten die Zahl der Plakate halbieren." Die Haltung der Grünen habe sich nicht geändert. Einen Alleingang in dieser Frage könne sich jedoch keine Partei leisten, "das führt zu nachteiligen Verzerrungen".

Die Bremer SPD will sich nicht zu diesen Finanzfragen äußern. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Bundestag die Rechenschaftsberichte politischer Parteien für 2016. Danach nahm die bremische SPD vor zwei Jahren von ihren Mitgliedern gut 587.000 Euro ein. Mandatsträger steuerten gut 263.000 Euro bei, Spenden von natürlichen Personen sind in dem Bericht mit gut 35.000 Euro beziffert. Im Wahljahr 2015 beliefen sich die Spenden von natürlichen und juristischen Personen für die Bremer SPD auf gut 113.000 Euro. Unter Ausgaben für Wahlkämpfe sind gut 689.000 Euro aufgeführt.