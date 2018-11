Auch wenn das neue Informationsangebot an der ein oder anderen Stelle noch ein bisschen holprig oder ergänzungsbedürftig ist – insgesamt bietet es doch eine geballte Ladung Informationen, die sonst für interessierte Bürger kaum zugänglich wären. (Jens Wolf/dpa)

In welche Projekte fließen öffentliche Mittel von Stadt und Land? Was hat es mit den Maßnahmen konkret auf sich und wie verteilen sie sich auf die Stadtteile? Interessierte Bürger können sich hierüber ab sofort auf der Website der Finanzbehörde im Internet informieren. Der digitale Investitionsatlas ist das zweite interaktive Angebot, das die Fachleute von Senatorin Karoline Linnert (Grüne) in diesem Jahr online stellen.

Seit Anfang Juni gibt es im Netz bereits die Möglichkeit, einen detaillierten Einblick in den Bremer Haushalt zu nehmen. Die Resonanz hält sich allerdings in Grenzen. Man kann nicht sagen, dass der Server der Finanzbehörde unter der Last der Anfragen schon mal zusammengebrochen wäre. Das Haushalts-Tool bietet zwar gute Recherchemöglichkeiten, ist aber vielleicht zu wenig auf die Informationsbedürfnisse der breiten Öffentlichkeit abgestimmt. Beim digitalen Investitionsatlas dürfte das anders sein. Dort erhält man detaillierte Auskünfte darüber, wo im eigenen Wohnumfeld, im Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet öffentliche Gelder eingesetzt werden.

Zusatzinfos als PDF

Den Atlas erreicht man über die Website der Finanzsenatorin (www.finanzen.bremen.de). Über den Reiter „Haushalt“ gelangt man dort auf den Menüpunkt „Digitaler Haushalt“ und den Unterpunkt „Investitionsatlas“. Wer ihn anklickt, landet auf einer Seite mit interaktiver Karte. Über eine Navigationsleiste lassen sich bestimmte Filter einstellen. Etwa nach der Art der Investition (Bäder, Häfen, Kultureinrichtungen, Straßen und Schienen) oder nach geografischen Kriterien. Auch die Bremerhavener Stadtteile sind vertreten, allerdings zeigt der Atlas dort nur die Investitionen des Landes. Projekte der Kommune sind noch nicht eingepflegt.

Ein Beispiel aus Bremen: Wählt man den Stadtteil Hemelingen aus, zeigt die interaktive Grafik den Stadtteil mit diversen, farblich unterschiedenen Markierungen. Blau steht etwa für „Kinder und Bildung“, Orange für „Umwelt, Bau, Verkehr“. Der Karte ist dann unter anderem zu entnehmen, dass in die Sanierung der Oberschule Sebaldsbrück im laufenden Haushaltsjahr 200 000 Euro fließen.

80 000 Euro sind für Lärmschutztechnik an der Autobahnausfahrt Uphusen vorgesehen und eine Million Euro für Erschließungsarbeiten im Gewerbepark Hansalinie. Bei mehrjährigen Investitionsausgaben sind auch die Beträge aus dem bereits beschlossenen Haushalt für 2019 sowie der Finanzplanung für 2020/21 angegeben. Einzelne Markierungen enthalten Zusatzinformationen als PDF-Dokument, etwa zur Grundsanierung der A 1 auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück.

Dass die Nutzerfreundlichkeit des neuen Angebots da und dort noch ausbaufähig ist, daraus machen Holger Duveneck, Referatsleiter Finanzstrategien im Linnert-Ressort, und seine Mitarbeiterin Sybille Ritting kein Geheimnis. So gibt es beispielsweise keine Stichwortsuche, die das Auffinden einer ganz bestimmten öffentlichen Investition erleichtern würde. Auch sind manche Angaben sehr pauschal, gerade bei den Geldern für die Häfeninfrastruktur.

Kein abgeschlossenes Projekt

24,5 Millionen Euro, so lässt sich der entsprechenden Tabelle entnehmen, werden 2018 dem entsprechenden städtischen Sondervermögen zugeführt. Als Ort der Investition ist „Überseetor 20“ angegeben – das ist jedoch nur die Adresse der zuständigen Verwaltungseinheit. Schlauer wird man durch das angehängte PDP-Dokument. Dort sind dann jede Menge einzelne Ausgabenpositionen aufgelistet, wie etwa die Teilsanierung einer Schleusenkammerwand im Bremerhavener Kaiserhafen oder die Ertüchtigung der Columbuskaje, ebenfalls in der Seestadt.

Auch wenn das neue Informationsangebot an der ein oder anderen Stelle noch ein bisschen holprig oder ergänzungsbedürftig ist – insgesamt bietet es doch eine geballte Ladung Informationen, die sonst für interessierte Bürger kaum zugänglich wären. Der Atlas sei „kein abgeschlossenes Projekt“, sondern „offen für einen weiteren Ausbau“, sagt Finanzsenatorin Karoline Linnert. Aus ihrer Sicht wäre es wünschenswert, dass die Fachressorts des Senats Informationen über den Umsetzungsstand ihrer Investitionsprogramme in den Atlas einspeisen. In jedem Fall sei er schon jetzt „ein Beitrag zu mehr Transparenz“.