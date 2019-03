Vier Türme sollen in Zukunft auf dem Sparkassengelände am Brill stehen. Der höchste soll hundert Meter messen - so groß wie der Bremer Dom. (Frank Thomas Koch)

Nachdem lange ein Geheimnis daraus gemacht wurde, wie die neue Bebauung auf dem Sparkassengelände am Brill aussehen soll, gibt der Investor dem Druck nach und präsentiert die Pläne. Bislang waren sie lediglich dem Senat gezeigt worden. Nun wird zunächst der Bauausschuss des Beirats Mitte informiert, um danach und noch am selben Tag die breite Öffentlichkeit einzubeziehen. Das hat am Donnerstag die Baubehörde bekannt gemacht.

„Aufgrund der Bedeutung des Platzes und natürlich auch der Nähe zum Dom hat die Bremer Öffentlichkeit einen Anspruch darauf, die Pläne zu sehen, um fundiert darüber diskutieren zu können“, erklärt Baustaatsrat Ronny Meyer (Grüne). Er habe daher den Investor gebeten, diesem Wunsch nachzukommen. „Ich freue mich sehr, dass man diesen Vorschlag jetzt umsetzt.“ Dem Vernehmen nach wird die Veranstaltung am 5. April in der historischen Kassenhalle der Sparkasse stattfinden.

Bauen will auf dem 11 000 Quadratmeter großen Areal zwischen Brill, Hankenstraße, Jakobistraße und Bürgermeister-Smidt-Straße das Brüderpaar Pinchas und Samuel Schapira aus Israel. Bis auf das denkmalgeschützte Gebäude mit der Kassenhalle werden sämtliche Häuser abgerissen. Die Schapiras wollen nach eigenen Angaben mindestens 250 Millionen Euro investieren. Als Architekten haben sie Daniel Libeskind engagiert. Trotz der Geheimhaltung war durchgesickert, dass Libeskind mit vier unterschiedlich hohen Türmen plant. Der höchste misst annähernd hundert Meter und wäre damit so hoch wie der Bremer Dom.