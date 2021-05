In der zweiten Woche nach den Osterferien wurden in Grundschulen der Stadt Bremen mehr Corona-Infektionen festgestellt. (Sebastian Gollnow/DPA)

In der zweiten Woche nach den Osterferien ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Null- bis 19-Jährigen in der Stadt Bremen nach Daten des Gesundheitsamts weiter gestiegen. Sie lag in der Woche vom 19. bis 25. April bei über 270 und damit erstmals höher als die Inzidenz in allen anderen Altersgruppen der Stadt. Unter den Kindern und Jugendlichen waren vor allem die Sechs- bis Neunjährigen betroffen. Zuletzt wurden mehr Infektionen in Grundschulen festgestellt. In der betreffenden Kalenderwoche 16 waren die Schulen in der Stadt noch geöffnet.