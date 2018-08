Bürgermeister Carsten Sieling (links) hat am Dienstag den neuen israelischen Botschafter in Berlin, Jeremy Issacharoff, zum Antrittsbesuch im Bremer Rathaus begrüßt. (Christina Kuhaupt)

Bürgermeister Carsten Sieling (links) hat am Dienstag den neuen israelischen Botschafter in Berlin, Jeremy Issacharoff, zum Antrittsbesuch im Bremer Rathaus begrüßt. Issacharoff trug sich in das Goldene Buch ein, anschließend fand ein Gespräch mit Sieling in dessen Arbeitszimmer statt. Der Besuch endete im Zeichen der 30-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Haifa und Bremen und des 70-jährigen Bestehens des Staates Israel mit einem Empfang im Kaminsaal und einem Jubiläumskonzert im Rahmen des Musikfestes Bremen in der Oberen Rathaushalle. Anlässlich des Botschafterbesuches wehte am Rathaus die Flagge Israels.