Wir wollen von Ihnen wissen, was Sie vom ÖPNV in Bremen halten. (Frank Thomas Koch)

Bremen braucht einen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), darin sind sich die politischen Kräfte in der Bürgerschaft einig. Doch mit dieser Feststellung hat sich der Konsens auch schon erschöpft. Das ist am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Parlaments deutlich geworden.

Was noch bezahlbar ist und was nicht, wie das Angebot von Bussen und Bahnen weiterentwickelt werden sollte, oder ob man sich mit dem Status quo begnügen sollte: All das blieb strittig, als sich die Fraktionen auf Antrag der Linken mit dem Thema auseinandersetzten. Anlass war die kürzlich angekündigte Fahrpreisanhebung durch den Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen (VBN).

Ist der öffentliche Personennahverkehr in Bremen attraktiv? Ja Nein Abstimmen