Die AfD plant eine Veranstaltung in der Bürgerschaft. Doch die Bürgerschaftsverwaltung wird dieses Vorhaben voraussichtlich ablehnen. (Christian Walter)

Ende Oktober ist eine Veranstaltung der AFD in der Bremischen Bürgerschaft teilweise chaotisch verlaufen: Weil die Partei umstrittene Gastredner eingeladen hatte, hatten mehrere Aktionbündnisse zu Protesten aufgerufen und deren Vertreter auch im Veranstaltungssaal ihren Unmut bekundet. Nun plant die Partei die nächste Veranstaltung in der Bürgerschaft: Im März soll es auf Einladung der AFD um die Zukunft der Automobilbranche gehen. Die Bürgerschaftsverwaltung wird dieses Vorhaben voraussichtlich ablehnen – es droht ein Rechtsstreit. Ist es richtig, dass die AFD keine Veranstaltungen in der Bremischen Bürgerschaft mehr durchführen darf?