In der Stadt werden immer wieder Klagen über sogenannte Angsträume laut, die auch dadurch entstehen, dass einige Ecken unzureichend beleuchtet zu sein scheinen. Die SWB AG investiert deshalb in diesem und im nächsten Jahr 500 000 Euro, um Bremen unter anderem am Hauptbahnhof heller zu machen.

