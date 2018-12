Tempo 80 nachts auf bestimmten Autobahnabschnitten in Bremen - das fordern die Grünen in ihrem Wahlprogramm. (Daniel Reinhardt/dpa)

Die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm, dass ein Tempolimit auf Autobahnen in Bremen geprüft werden möge. Konkret geht es der Partei Streckenabschnitte, die durch oder entlang von Wohngebieten führen.

Dort soll, so der Plan der Grünen, nachts eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 80 für Autos gelten. So sollen Anwohner, die in der Nähe dieser Streckenabschnitte wohnen, vor Lärm geschützt werden.

Ist Tempo 80 auf Autobahnen aus Lärmschutzgründen nachts eine gute Idee?