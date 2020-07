Die Bremer Jacobs University belegte im Ranking Platz 33 von 414. (Louis Kellner)

Die Jacobs University in Grohn gehört zu den weltweit besten jungen Universitäten. Die private Hochschule schnitt beim Times Higher Education (THE) Young University Ranking, einem internationalen Hochschulvergleiche für Universitäten, die jünger als 50 Jahre sind, ähnlich gut wie in den Vorjahren ab. Im diesjährigen Ranking belegte sie weltweit den 33. Platz unter 414 Universitäten, heißt es in einer Mitteilung. Im deutschlandweiten Vergleich zähle sie zu den vier besten jungen Unis. Das Ranking beurteile die Leistungsfähigkeit einer Hochschule nach 13 Indikatoren aus den Kategorien Forschung, Lehre, Internationalität, Zitationen und Wissenstransfer. Wie berichtet, steht die Privat-Uni vor einer schwierigen Zukunft. Am Dienstag hatte der Senat den Weg für den Ausstieg der Jacobs Foundation (Stiftung) aus der privaten Uni frei gemacht. Er stimmte der Auflösung des Vertrags zwischen Land Bremen, Stiftung und Jacobs-Uni zu, in dem sich die Parteien auf Wege zu einer Stabilisierung der Privathochschule verständigt hatten.