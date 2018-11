Das Qualitätsmanagement der Jacobs University ist durchgefallen. Drei Jahre nach Neuausrichtung des Studienangebotes verfehlt die Privatuniversität die System-Akkreditierung. (Christian Kosak)

Ausgerechnet drei Jahre nach der Neuausrichtung ihres Studienangebotes verfehlt die Jacobs University die System-Akkreditierung, die sie dringend gebraucht hätte: Das gesamte Qualitätsmanagement an der Privatuniversität ist durchgefallen, den Bachelorstudiengängen fehlen ebenso die entsprechenden Prüfsiegel. Und auch wenn die Studiengänge bald möglicherweise wieder einzeln akkreditiert sind: Ein Makel bleibt lange und wird die Bewerbungsentscheidung potenzieller Studienanfänger beeinflussen.

Mitten in der Diskussion, ob die Jacobs University ein Standort für die Bremer Universitätsmedizin sein könnte, wäre es wichtig gewesen, dass die Verantwortlichen in die Offensive gehen: Hintergründe für das verweigerte Prüfsiegel zu erklären, Informationen nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern speziell für Absolventen und Bewerber zu liefern, für die die Akkreditierung so wichtig ist. Das blieb aus. Doch ausweichen statt antworten kann einer Universität, die immer wieder in der Kritik steht und der es nun an einem wichtigen Qualitätssiegel mangelt, kaum nützen. Bewältigungsstrategien sehen anders aus.