In Bremen steigt die Population der Nutria deutlich an. (Andreas Arnold / dpa)

Die Population der Nutrias nimmt in Bremen kontinuierlich und deutlich zu. Das bestätigte Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) am Donnerstag in der Fragestunde des Landtags. Neben der Biberratte beschäftigten sich die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft auch mit Ratten, Mäusen und Bibern, weil der SPD-Abgeordnete Holger Welt in einer Anfrage nach Problemen mit schädlichen Nagern gefragt hatte.

Die Anzahl von Nagern sei grundsätzlich natürlichen Schwankungen unterworfen und variiere von Jahr zu Jahr, sagte Schaefer. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer Bremen sei zu Beginn des Jahres 2021 im Land Bremen kein erhöhtes Aufkommen schädlicher Nager in der Landwirtschaft festgestellt worden. In den Jahren 2019 und 2020 habe es durch Trockenheit und niedrigem Grundwasser ein deutlich erhöhtes Mäuseaufkommen gegeben, was zu Schäden auf landwirtschaftlichen Flächen geführt habe. Zu Rattenbefall erhalte das Gesundheitsamt Bremen wenig Meldungen. Das sah Sandra Ahrens komplett anders: Sie berichtete von Problemen mit Ratten in Kattenesch und zahlreichen weiteren Randlagen der Stadt vor allem in der Nähe von Wohnanlagen. Sie forderte die Senatorin auf, dagegen etwas zu tun und eine Abfrage beim städtischen Liegenschaftsverwalter Immobilien Bremen zu machen.

Mehr zum Thema Bedrohung für einheimische Arten Warum die Biberratte sterben soll Der Bestand der Nager hat sich in den vergangenen Jahren stark vergrößert. In einer EU-Verordnung von 2014 wird die Nutria als sogenannte invasive Art geführt, die eine ... mehr »

Zu einer Gefahr für Deiche, Ufer und Böschungen werden laut Schaefer auf jeden Fall die Nutrias. Deswegen dürfe die Biberratte seit Mitte 2019 in Bremen ganzjährig gejagt werden. Laut einem Bericht des Stadtjägermeisters wurden in den Jagdjahren 2017 und 2018 insgesamt 195 Nutrias erlegt, 2018 und 2019 waren es 411 Tieren. Nach der Aufnahme ins Jagdrecht stiegt die Zahl in 2019 und 2020 sprunghaft auf 1359 erlegte Tiere an. Im laufenden Jagdjahr seien es bereits mehr als 1500 erlegte Tiere. Der Deichverband am linken Weserufer wendet für die Bisambekämpfung beispielsweise circa 5000 Euro jährlich auf und hat im Kampf gegen die Nutrias seit 2019 rund 4500 Euro ausgegeben.