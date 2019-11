In der historischen Schalterhalle der Sparkasse konnten am Freitagnachmittag Interessierte Kunstwerke aus den Kellern der Bank ersteigern. (Christina Kuhaupt)

Es dauert eine halbe Minute, dann kostet das Gemälde mit den knalligen Farben und den schwarz-konturierten Figuren 1300 Euro. Kaum hat Auktionator Hans-Georg Fiebig das erste Werk der Kunstversteigerung der Sparkasse Bremen vorgestellt, schießen zwei Hände mit laminierten Bieterkarten in die Höhe. Die beiden Interessenten, die um das große Gemälde buhlen, halten unentwegt die Karten hoch. Fiebig zählt, zeigt abwechselnd auf den einen, dann den anderen: „85 Euro, 90, 95, 100, 110.“ Bei 1300 Euro nimmt einer der Bieter die Hand runter. Fiebig hebt einen Holzhammer, sagt den typischen Satz: „1300 zum ersten, 1300 zum zweiten, 1300“, er sieht sich noch einmal um, lässt dann den Hammer fallen. „1300 Euro zum dritten. Das geht gut los.“

Fiebig ist einer von drei Auktionatoren des Auktionshauses Hansa, die am Freitagabend in der Sparkassenzentrale am Brill dafür sorgen, dass knapp 1000 Ölgemälde, Lithografien und anderen Kunstwerke versteigert werden. Schon zwei Stunden vor Beginn des Bieterwettbewerbs sind in der historischen Kassenhalle Interessierte versammelt: Sie stöbern durch Kisten oder suchen entlang langer Podeste, an denen die Bilder hintereinander aufgereiht sind. „Mit dieser Fülle habe ich nicht gerechnet“, sagt ein Mann. In seiner Hand hält er die Auktionsliste, auf der die Werke notiert sind. Seine Frau hingegen schaut immer wieder von den Kunstwerken hinauf an die Decke, lässt die Augen durch das alte Bankgebäude schweifen. „Ich bin wegen des Ambientes mitgekommen“, sagt sie, während ihr Mann durch die Reihen hastet.

Überrascht von der Auswahl

Auch Brigitte Ogiolda hat der Auktionsort angezogen. „Mich hat die Neugier hierher gebracht“, sagt sie. „Wer weiß, wann man diesen Raum wieder zu Gesicht bekommt.“ Ob sie für ein Kunstwerk bieten werde, will sie spontan entscheiden. Dass die Auswahl so groß und vielfältig sein würde, habe sie nicht erwartet. „Eigentlich sind unsere Wände voll“, sagt sie. Bisher habe sie aber aus jedem Bremer Traditionsgeschäft, das schließen musste, ein kleines Erinnerungsstück erworben. Das solle beim Sparkassengebäude, das im kommenden Herbst mit dem Umzug des Banksitzes in den Technologiepark in der jetzigen Form seine Pforten schließt, nicht anders sein.

Hinter Brigitte Ogiolda kracht es, eine ganze Reihe von Bildern ist nach vorne umgekippt und auf den Steinboden geschlagen, Glas zerbricht. Kein Einzelfall: Immer wieder bleiben Menschen in den engen Reihen an einem der Rahmen hängen, anderen gleitet ein Werk aus den Händen. Bei einem Preissegment ab zehn Euro für jeden Posten scheinen diese Unfälle nicht weiter tragisch zu sein, manche Interessenten verziehen zwar das Gesicht, aber die Scherben sind schnell entsorgt, das Stöbern kann weitergehen.

Am Rand der Halle steht Fiebig mit seinen Kollegen Antonio Lopes Garcia und Stefan Costa Silva zusammen und beobachtet die Besucher. Ein echtes Herzstück unter all den Werken gibt es nicht, sagen sie. „Die Auswahl ist zu vielfältig, um einen Kern herauszustellen“, sagt Lopes. Knapp zehn Tage haben die drei Männer die Bilder gesichtet und ihre Eigenschaften so gut es geht aufgelistet. Weil manche Bilder hinter Glas seien und es zu aufwändig gewesen wäre, sie auszupacken, seien Fehler bei der Einordnung durchaus möglich. Dass an manchem Rahmen oder Glas deutliche Macken sind, gehöre in diesem Fall dazu. „Die Bilder sind, wie sie sind“, sagt Fiebig. Eine so umfangreiche Auktion, da sind sich die Männer einig, ist für sie die Ausnahme. „Wir sind neugierig, was die Leute bieten werden“, sagt Costa.

Erlöse gehen an die Sparkassenstiftung „Gut für Bremen“

Viele der Objekte waren laut Sparkassensprecherin Nicola Oppermann in Kellern verschiedener Filialen eingelagert, die meisten hingen früher in Büros, Lounges oder Besucherhallen. Nun sind sie alle mit Nummern ab 5000 aufwärts versehen und werden einzeln oder in 550 thematischen Konvoluten von zwei bis drei Bildern angeboten. Die Erlöse der Versteigerung gehen an die Sparkassenstiftung „Gut für Bremen“, die für die Förderung von Kunst und Kultur gegründet wurde, inzwischen aber auch Projekte in den Bereichen Soziales, Umwelt oder Bildung unterstützt. Am Ende des Abends werden innerhalb von vier Stunden ungefähr 19 000 Euro zusammengekommen sein.

Es ist 16 Uhr, als Fiebig und Lopes an einem hohen Holztisch Platz nehmen, während die historische Schalterhalle mit all den Kunstwerken in ihrem Rücken mit rotem Absperrband abgeriegelt wird. Die Besucher nehmen ihre Plätze ein, halten ihre Bietkarten bereit. Dann wird das erste Objekt hervorgeholt und dem Publikum gezeigt. Die erste Karte schnellt hoch.

Mathias Oelfke steht am hinteren Ende der Halle, und er erkennt viele der Zeichnungen und Ölgemälde wieder. Welches Kunstwerk am besten in welches Zimmer der Sparkasse passt, damit hat er sich knapp 15 Jahre lang auseinandergesetzt. Er war für die Ausstattung der Geschäftszimmer zuständig, hat Konzepte für die Räume entworfen. Damit hat er auch dafür gesorgt, dass einige der Kunstwerke überhaupt zur Sparkasse gekommen sind. „Für mich ist das heute eine Zeitreise“, sagt Oelfke. Wenn ein Konvolut aufgerufen wird, schaut Oelfke genau hin, manche kennt er sofort wieder.

Doch, das falle ihm auf: Außerhalb der vorgesehenen Räume wirke jedes Werk noch einmal anders. „Ich will heute sehen, was aus diesen Stücken wird und wer sie bekommt.“ Auch erhält eine Bieterkarte in der Hand – bei ein paar Stücken will er auch sein Glück versuchen.