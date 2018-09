"Es gibt keine Nazis in Sachsen", sang Jan Böhmermann in der Auftaktsendung der aktuellen Staffel "Neo Magazin Royale". (Neo Magazin Royale)

Jan Böhmermann, im Hauptberuf Moderator im ZDF, hat in seiner Late-Night-Show "Neo Magazin Royale" schon oft seine musikalische Seite gezeigt. Satirische Songs wie "Polizistensohn" und "Menschen Leben Tanzen Welt" schafften es in die deutschen Musik-Charts. Mit seinem Show-Orchester "Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld" war er in diesem Jahr bereits auf Konzert-Tour und präsentierte humorige Hits aus seiner Sendung.

Im kommenden Jahr wird die Reise durch Deutschland fortgesetzt. Sie führt Böhmermann auch zurück in seine Heimatstadt Bremen. 13 Städte umfasst der zweite Teil der Konzert-Tour. Am 30. Januar 2019 steht ein Auftritt im Pier 2 auf dem Plan.

Gastauftritte deutscher Musiker

Neben Böhmermann sang bisher auch Show-Kollegin Giuila Becker im Ensemble mit. Becker ist Autorin im "Neo Magazin Royale" und wurde mit ihrem feministischen Song "Verdammte Scheide", den sie in der Show präsentierte, berühmt.

Höhepunkte waren auf der vergangenen Tour auch Gastauftritte von deutschen Musikern wie Olli Schulz und Olli Dietrich in Hamburg oder Max Giesinger in München. Für die kommenden Termine sind keine Gaststars angekündigt, was jedoch nicht heißen muss, dass niemand kommt: Bei der vergangenen Tour waren die Gäste auch immer wieder eine Überraschung für die Zuschauer.

Karten für das Konzert in Bremen gibt es ab Donnerstag, 13. September, auf ehrenfeldistueberall.com. Zu welcher Uhrzeit der Vorverkauf startet, ist nicht bekannt. (haf)