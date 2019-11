Bereits seit sieben Jahren nehmen Jan Böhermann und Olli Schulz einen gemeinsamen Podcast auf. (picture alliance / Oliver Berg/Carmen Jaspersen/dpa)

Im vergangenen Jahr fand der "Weihnachtszirkus" noch in Bochum statt, nun ist Bremen dran: Jan Böhmermann und Olli Schulz kommen am 21. Dezember nach Bremen-Vegesack. Anlass ist eine Sonderfolge ihres Podcasts "Fest & Flauschig". Veranstaltungsort ist laut Böhmermann das Gustav-Heinemann-Bürgerhaus, das Platz für bis zu 600 Zuschauer bietet. Karten sollen bald verfügbar sein.

Vegesack, wir kommen!



Der #festundflauschig Weihnachtszirkus, am 21.12.2019 im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus in Bremen-Vegesack.



Karten bald!



⚓️ — Jan Böhmermann ? (@janboehm) November 3, 2019

Jan Böhmermann ist in Vegesack aufgewachsen und hat im Kinderzirkus "Tohuwabohu" viele Stunden seiner Kindheit verbracht. Das Zirkusprojekt des Vegesacker Bürgerhauses gibt es auch heute noch.

Zwei Stunden soll das "Once upon a time in Vegesack" betitelte Spektakel dauern. Die Einnahmen kommen wieder verschiedenen karitativen Einrichtungen zugute. (par)