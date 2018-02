Jan Delay spielt im September ein Open-Air-Konzert in Bremen. (dpa)

Gerade noch kündigte Jan Delay an, dass die lange erwartete Werder-Hymne fertig sei und schon gibt's wieder Neuigkeiten, die die Bremer Fans erfreuen dürfte. Die Bremer Konzertveranstalter Cult Pro und Revue Konzerte kündigen an, dass der Sänger am 8. September zu einem Open-Air-Konzert nach Bremerhaven kommt. Mit im Gepäck hat Delay seine Band Disko No.1, zudem sind Gäste angekündigt. Wer das sein wird, ist noch nicht bekannt. Das Konzert ist das einzige in der Region. Ein weiteres Mal wird Delay, der durch die Hip-Hop-Band Beginner bekannt geworden ist, im Juli bei einem Open-Air in Eckernförde spielen. Mit den Beginnern ist er im Sommer außerdem auf Bühnen in ganz Deutschland zu sehen.

Mehr zum Thema Neuer Werder-Song ist fertig Musiker Jan Delay hat auf Twitter bestätigt, dass seine lange angekündigte Werder-Hymne fertig ist. ... mehr »

Das Konzert in Bremerhaven soll auf dem Gelände vor der Stadthalle stattfinden. Tickets sind ab sofort erhältlich.