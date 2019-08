Jan Timke postete vergangenes Jahr das Bild eines Haftbefehls gegen einen Tatverdächtigen. Nun wurde ein Strafbefehl gegen ihn erlassen. (Frank Thomas Koch)

Ein Foto auf seiner Facebook-Seite könnte den Bürgerschaftsabgeordneten Jan Timke (Bürger in Wut) teuer zu stehen kommen: 6000 Euro soll er dafür zahlen, dass dort im vergangenen Sommer mehrere Stunden lang verbotenerweise das Bild eines Haftbefehls gegen einen Tatverdächtigen gepostet worden war. Die Staatsanwaltschaft Bremen hat dafür einen Strafbefehl über 50 Tagessätze à 120 Euro erlassen.

Timke hat allerdings Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Er habe zwar damals die Verantwortung für die Veröffentlichung des Fotos übernommen, erläuterte Timke auf Anfrage des WESER-KURIER. Und das Bild dann auch gelöscht, nachdem er erfahren hatte, dass es strafbar ist, einen Haftbefehl zu posten. Zugleich aber auch gesagt, dass er selbst es nicht gewesen sei, der das Foto hochgeladen hatte. „Dafür ist die Staatsanwaltschaft in der Beweispflicht.“

Der Haftbefehl, um den es in dieser Angelegenheit geht, richtete sich gegen einen Tatverdächtigen im Zusammenhang mit der tödlichen Messerattacke am 26. August vergangenen Jahres in Chemnitz. Der Mann wurde später entlastet, aber ein Justizvollzugsbeamter hatte den Haftbefehl des Amtsgerichts Dresden fotografiert und das Bild weitergegeben. Kurze Zeit später kursierte der Haftbefehl bundesweit durch die sozialen Medien und landete unter anderem auch auf der Facebook-Seite von Jan Timke.

Das aber ist verboten. Paragraf 353d des Strafgesetzbuches (Verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen) ist in dieser Hinsicht unmissverständlich: Wer die Anklageschrift oder andere amtliche Dokumente eines Strafverfahrens, eines Bußgeldverfahrens oder eines Disziplinarverfahrens öffentlich mitteilt, bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe verurteilt, heißt es in Absatz 3 des Paragrafen.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Kenntnis von dem Foto auf der Facebook-Seite erlangt hatte, beantragte sie einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung des Bürgerschaftsabgeordneten aus Bremerhaven. Am selben Abend um 21.20 Uhr wurden die privaten Räume Timkes tatsächlich durchsucht, ein Handy, ein Tablet und ein Laptop beschlagnahmt.

Fall landet vor Gericht

Timke gab seinerzeit an, dass weder er noch seine Mitarbeiter gewusst hätten, dass die Veröffentlichung des Strafbefehls strafbar war. Gegen die abendliche Hausdurchsuchung klagte er trotzdem, scheiterte damit jedoch im Februar dieses Jahres vor der Beschwerdekammer des Bremer Landgerichts. Die befand die Anordnung des Amtsgerichts und auch den späten Zeitpunkt der Durchsuchung als rechtens.

Nachdem Timke Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt hat, wird es nun zu einer öffentlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht Bremerhaven kommen. Er sehe diesem Termin mit äußerster Gelassenheit entgegen, betonte Timke am Donnerstag. Und erhob seinerseits Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft. Die habe nur einseitig gegen ihn ermittelt und andere Ermittlungsansätze nicht verfolgt. Er trage zwar die Verantwortung für die Facebook-Seite, aber ihm deshalb persönlich einen strafrechtlichen Vorwurf für das Foto zu machen, gehe zu weit.

Das Verfahren gegen Timke ist nicht das Einzige in dieser Angelegenheit. Einen ähnlichen Strafbefehl wie der Bürgerschaftsabgeordnete aus Bremerhaven erhielt dieser Tage auch Pegida-Gründer Lutz Bachmann von der Staatsanwaltschaft Dresden. Auch er soll den Haftbefehl veröffentlicht haben und wird deshalb zur Kasse gebeten. Bachmann soll 3000 Euro zahlen, hat aber wie Timke Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt.