Jan Timke von der Wählervereinigung "Bürger in Wut" soll Bilder des Haftbefehls aus Chemnitz weiterverbreitet haben. (Frank Thomas Koch)

Der Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft Jan Timke (Bürger in Wut) hat bestätigt, Bilder des geleakten Haftbefehls aus Chemnitz auf seiner Facebookseite verbreitet zu haben. Der Beitrag sei am Dienstagabend veröffentlicht worden, sagte der Politiker am Donnerstag. Er verlas am Nachmittag eine Presserklärung zu den Vorwürfen. Darin übernahm er die Verantwortung für die Verbreitung des Haftbefehls, kritisierte jedoch die Durchsuchung seiner Privaträume scharf. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am späten Mittwochabend Timkes Wohnung in Bremerhaven durchsucht. Sie beschlagnahmten sein Mobiltelefon, ein Tablet und seinen Laptop.

Timke ist Beamter der Bundespolizei - sein Dienstverhältnis ruht, so lange er in der Bürgerschaft sitzt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sei weder ihm noch seinen Mitarbeitern bewusst gewesen, dass die Verbreitung des Haftbefehls strafbar ist, sagte er. Die Bilder seien da bereits an vielen Stellen im Internet und den sozialen Medien verbreitet worden. Unter anderem habe der "Focus" ein Video veröffentlicht, in dem das Dokument zu sehen war. "Das ist jedoch keine Entschuldigung", sagte Timke. Er übernehme die Verantwortung für den Beitrag auf seiner Facebookseite.

Die Ermittlungsbehörden hatten am Mittwochnachmittag einen Hinweis auf Timkes Facebook-Beitrag erhalten, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Bremen, Frank Passade. Daraufhin wurde vom Amtsgericht Bremen der Durchsuchungsbeschluss für Timkes Privaträume erlassen.

Der Haftbefehl gegen einen der mutmaßlichen Täter des tödlichen Messerangriffs am Wochenende in Chemnitz war am Dienstagabend geleakt worden. Er wurde vor allem durch die rechte Szene im Internet verbreitet. Ein 22-jähriger Iraker und ein 23-jähriger Syrer sollen am Rande eines Stadtfestes einen 35-jährigen Deutschen erstochen haben. Einer der Tatverdächtigen war zuvor bereits mehrfach polizeilich aufgefallen. Den Haftbefehl teilte unter anderem Pegida-Mitgründer Lutz Bachmann in dem Messenger-Dienst Telegram. Auch das rechte Bündnis "Pro Chemnitz" verbreitete Bilder davon. Der Beitrag wurde anschließend offenbar von Facebook gelöscht; das "Pro Chemnitz" beschwerte sich wenig später öffentlich über die "Internetpolizei".

Timke bestritt am Donnerstag jede Verbindung zu Lutz Bachmann oder einen Zusammenhang mit den Ausschreitungen in Chemnitz. Er verurteile jede Form von Gewalt, sagte er.

Nach der Tat war es am Montag in Chemnitz zu massiven Protesten und Ausschreitungen gekommen. Bei einer Demonstration rechter Bündnisse mit 6000 Teilnehmern gab es Verfolgungsjagden auf Menschen mit ausländischem Aussehen. Unter den Teilnehmern waren gewaltbereite Neonazis und Hooligans; Videoaufnahmen belegen das Zeigen des Hitlergrußes. Bei Zusammenstößen mit linken Gegendemonstranten wurden laut Polizei Sachsen insgesamt 20 Menschen verletzt, darunter zwei Polizisten.

Der Haftbefehl enthält unter anderem die vollständigen Namen der mutmaßlichen Täter und einiger Zeugen. Wer das Dokument ursprünglich veröffentlichte, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen der Verletzung und Veröffentlichung von Dienstgeheimnissen durch Amtsträger. Die Veröffentlichung eines Haftbefehls und seiner Inhalte "bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist", kann nach Paragraf 353d des Strafgesetzbuches mit bis zu einem Jahr Haft oder einer Geldbuße bestraft werden.

Die Staatsanwaltschaft Bremen hat ein Ermittlungsverfahren gegen Jan Timke eingeleitet. Der BIW-Politiker hat den Beitrag auf seiner Facebookseite inzwischen wieder gelöscht. Dies sei geschehen noch bevor der Durchsuchungsbeschluss für seine Privatwohnung erstellt wurde, sagte Timke. Innerhalb von 20 Stunden sei der Beitrag von von seiner Seite verschwunden gewesen. Den Ablauf der Durchsuchung am Mittwochabend schilderte er "unaufgeregt und professionell". Gegen 21.20 Uhr hätten sechs Polizisten und ein Staatsanwalt vor seiner Tür gestanden. Er habe ihnen sein Telefon, Tablet und einen Laptop sowie alle Passwörter für diese Geräte ausgehändigt und werde auch weiterhin mit den Behörden kooperieren.

Der Status als Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft schützt Timke nicht vor einem Ermittlungsverfahren. Das Immunitätsrecht in der Landesverfassung wurde Ende 2016 geändert und deutlich eingeschränkt. Die Abgeordneten unterschieden sich hier nicht mehr signifikant von normalen Bürgern, erklärt Frank Passade. Wenn ein Richter eine Durchsuchung anordne, gelte natürlich stets die Frage der Verhältnismäßigkeit. In diesem Fall sei sie aber nötig gewesen - denn um die Tat aufzuklären, benötige man die elektronischen Beweismittel.

Das sieht Timke selbst allerdings anders. Hausdurchsuchungen nach 20 Uhr seien grundsätzlich rechtswidrig - es sei denn, es gehe darum, jemanden auf frischer Tag zu ertappen, einen geflohenen Straftäter festzusetzen, oder wenn Gefahr im Verzug sei, erläuterte er. All diese Kriterien sieht er in seinem Fall nicht erfüllt. Die Durchsuchung sei unverhältnismäßig und die Sicherstellung seiner Geräte unnötig gewesen. Er habe bereits gemeinsam mit einem Anwalt bereits ein Schriftstück für die Staatsanwaltschaft vorbereitet. "Es stellt sich die Frage, ob die Durchsuchung politisch motiviert war", sagte Timke. Er deutet an, es könne bei dem Verfahren darum gehen, ihn als "unliebsamen Politiker kurz vor der Bürgerschaftswahl zu diskreditieren".

(Dieser Artikel wurde um 16.27 Uhr aktualisiert.)