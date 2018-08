Die Standesämter Bremen stellen sich an besonderen Tagen wie dem 8. August sowie dem 18. August 2018 nicht auf einen außergewöhnlich großen Andrang ein. (Patrick Pleul/dpa)

Bremen. Dass Heiratswillige besonders gern zu Schnapszahlterminen den Bund der Ehe eingehen, ist allgemein bekannt. Die Standesämter Bremen stellen sich an besonderen Tagen wie dem 8. August sowie dem 18. August 2018 jedoch nicht auf einen außergewöhnlich großen Andrang ein.

"An beiden Standorten in Bremen-Mitte und Bremen-Nord sind die Termine nicht ausgebucht, es gab auch keinerlei Ansturm auf freie Termine", sagt Sandy Bradtke, Pressereferentin in der Innenbehörde. Im Standesamt Bremen-Nord gebe es bislang vier Buchungen für den 8. August und keine Buchung für den 18. August. In Bremen-Mitte liegen sieben Buchungen für den 8. August und sieben Buchungen für den 18. August vor. An beiden Standorten stünden ausreichend Standesbeamte zur Verfügung, versichert sie.

Weitaus beliebtere Termine seien die Freitage in der Frühlings- und Sommerzeit. Am 10. August seien allein im Standesamt Bremen-Mitte 24 Eheschließungen angemeldet. Zusätzliche Eheschließungen könnten im gesamten Stadtgebiet Bremens an diversen Außentrauorten stattfinden.