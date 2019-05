Rolf Diener ist seit 2013 Leiter des Jugendamts Bremen. (Frank Thomas Koch)

Herr Diener, werden Sie täglich mit einer Übersicht über die Ausgaben des Jugendamts konfrontiert?

Rolf Diener: Wir haben ein enges Kostencontrolling mit monatlichen Berichten. Wir analysieren die Zahlen sorgfältig, schauen, wo es Veränderungen gibt, wie sie sich begründen lassen, ob und wie wir gegensteuern können.

Im Prinzip muss man doch sagen: Es kostet, was es kostet. Was will man tun, wenn es in Familien Schwierigkeiten gibt?

Grundsätzlich ist das richtig, zumal die Bürger einen Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung haben. Dennoch haben wir unsere Vorgehensweise verändert, um effektiver zu arbeiten und so im Endeffekt auch Kosten zu sparen. Wir nehmen uns deutlich mehr Zeit, um herauszufinden, wie wir den Familien helfen können, wo der Bedarf ist und wie groß der Veränderungswille ist. Manchmal reichen schon niedrigschwellige Angebote wie zum Beispiel die Teilnahme an einem Angebot in einem Haus der Familie oder eine Erziehungsberatung aus, manchmal muss mehr geschehen. Unserer Erfahrung nach sind die niedrigschwelligen Hilfen oft die erfolgreichsten, weil sie am besten angenommen werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir fachlich gut sind, auch weniger Kosten erzeugen.

Mehr zum Thema Hilfe zur Erziehung Alles andere als Super-Nannys Kristin Grünewald und Tina Neumann arbeiten für einen freien Träger der Jugendhilfe, der sowohl ... mehr »

Dennoch steigen die Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung weiterhin an.

Sie steigen nicht mehr so stark wie in den Vorjahren. Wir haben über den Prozess Juwe – Jugendamt weiterentwickeln – viel in Personal und Qualifizierung investiert. Das zeigt nach und nach Folgen: Je präziser wir herausarbeiten können, was in der Familie los ist, desto schneller und nachhaltiger wirkt unsere Hilfe.

Wird in der Regel freiwillig Kontakt zum Jugendamt aufgenommen?

Ja, das ist die Regel, Fälle von Kindeswohlgefährdung außen vor gelassen. Das ist auch die vielversprechendste Ausgangsposition: wenn alle Beteiligten etwas ändern wollen. Manche Kontakte werden über die Schule, den Kindergarten oder auch die Häuser der Familie gebahnt, die ja auch zu uns gehören und Hemmschwellen abbauen helfen sollen.

Bei wie vielen der Familien, die im Jugendamt beraten werden, kommt es zu weiterreichenden Folgen wie beispielsweise zum Einsatz von Familienhelfern?

Unseren Erhebungen zufolge bekommen etwa 43 Prozent der Familien, die mindestens drei Beratungsgespräche im Case Management in Anspruch genommen haben, im weiteren Verlauf kostenrelevante Hilfen zur Erziehung. Das liegt auch daran, dass der Weg zum Jugendamt oft spät eingeschlagen wird, weil es vielen Familien unangenehm ist. Je früher Hilfe in Anspruch genommen wird, desto besser und schneller wirkt die Hilfe.

Mehr zum Thema Entwicklung von Sozialleistungen Hohe Hilfedichte in der Stadt Bremen Die Stadt Bremen weist bei staatlicher erzieherischer Unterstützung in einem Vergleich mit 13 ... mehr »

Der Bedarf nach Hilfe zur Erziehung ist bundesweit gestiegen, aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Armut und Erziehungsproblemen?

Den gibt es. Deshalb gibt es in einer Stadt wie Bremen mit sehr vielen Bewohnern, die sich jeden Tag materiellen Herausforderungen stellen müssen, auch mehr Familien, die Hilfe brauchen, als in anderen Kommunen. Die Alleinerziehende-Quote in Bremen ist ebenfalls hoch, und Alleinerziehende sehen sich in der Erziehung anderen Herausforderungen gegenüber als Paare. Wir sehen uns zudem mit dem Phänomen konfrontiert, dass die Zahl von Kindern mit diagnostizierter seelischer Behinderung stark ansteigt. Die Fachwelt hat bisher nur Ansätze, woran das liegen könnte.

Die teuerste Form der Hilfen zur Erziehung ist die Unterbringung außerhalb der Familie. Wie steht Bremen in dieser Hinsicht da?

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Heimen oder Pflegefamilien befindet sich auf einem konstant hohen Niveau. Wir versuchen, stationäre Unterbringungen zu vermeiden, nicht aus Kostengründen, sondern weil dem familiären System eine hohe Bedeutung zukommt und Kinder auch in schwierigen Situationen eine starke Bindung zu ihren Eltern haben. Aber manchmal ist es unvermeidlich, wenn das Kindeswohl gefährdet ist, wenn ein Kind eine so große Herausforderung mitbringt, dass das familiäre System überfordert ist oder wenn keine Eltern mehr vorhanden sind. Nicht immer muss eine Unterbringung außerhalb der Familie für immer sein. Wir arbeiten intensiv mit den Herkunftsfamilien, um sie so zu stabilisieren, dass die Kinder eines Tages wieder zurückkehren können.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Zur Person

Rolf Diener ist seit 2013 Leiter des Jugendamts Bremen. Diener ist Sozialarbeiter und war zuvor im Amt für soziale Dienste tätig.