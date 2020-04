Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht. (WESER-KURIER)

Schulen und Kitas sind geschlossen, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Die geplante Massenfertigung von Alltagsmasken in unserer Küche kämpft weiterhin mit Anlaufschwierigkeiten. Immer schwerwiegendere Probleme tun sich auf. Ein genauerer Blick in Omis alte Singer-Nähmaschine offenbarte das ganze Debakel: Ein kleines schwarzes Zahnrädchen – komplett zerfetzt. Aber ohne dieses Rädchen vernäht die Maschine keinen Unterfaden. So wird das nix. Offenbar wollte hier jemand beim letzten Nähversuch Steinplatten ketteln.

Was tun? Die Zeit drängt, unsere Zehntklässlerin kehrt am Montag in die Schule zurück, von eventuell nötigen Supermarktbesuchen mal abgesehen. Dann geht ohne Maskenvorrat gar nichts mehr. Klar, die gekaufte Maske – oder notfalls das umgebundene Tuch – tun es auch. Aber der Reputationsverlust! Erst breit streuen, wir nähten unsere Masken selbstverständlich selbst, und dann womöglich mit schmuckloser Drogeriemarkt-Ware Mund und Nase verbergen? Und wenn die Mitschüler ihre fantasievollsten Eigenkreationen zur Schau stellen? Da ist man ganz schnell unten durch in der Peer Group, die ihre Masken womöglich zur Verbreitung einschlägiger politischer oder subkultureller Botschaften einsetzt. Jede Maske ist nun ein Statement.

Aber wir lassen nicht locker und weichen auf Uromis alte Singer-Maschine aus. Für das Wochenende ist die Inbetriebnahme geplant. Seit Jahrzehnten nutzt die Familie sie als Schreibtisch – ein noch nicht elektrifiziertes Modell, das auf ein schweres gusseisernes Gestell gebaut ist. Um zu nähen, muss man die ganze Zeit ein Pedal treten. Die Maschine sieht ein wenig aus, als hätte Isaac Merritt Singer persönlich sie noch zusammengeschraubt. Im Internet habe ich ein Foto dieses Typs entdeckt, darunter stand: „Historische Nähmaschine“. Es ist also bestimmt bewährte Technik.

