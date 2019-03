Jörg Wontorra freut sich auf seine Geburtstagsgäste. (nordphoto / Ewert)

Heiße Saxophon-Sounds und jede Menge Prominenz, die sich in der Hudson Eventloft in der Überseestadt mit Bussi rechts und Bussi links begrüßte. Die Doppel-Geburtstags-Party von Jörg Wontorra und seiner Tochter Laura war am Freitagabend der gesellschaftliche Hot Spot in Bremen. Inmitten der knapp 250 Gäste ein strahlender Wonti, wie das Sportreporter-Urgestein in der Fußball-Szene genannt wird.

„Ich bin zwar 70 geworden, fühle mich aber wie 30“, betonte er. So alt also wie seine Tochter gerade geworden ist. Von ihr stammte auch die Idee, die runden Geburtstage mit einer gemeinsamen Party zu feiern. „Bremen ist unsere Heimat, wir wollten zeigen, dass wir immer noch sehr verbunden mit der Hansestadt sind“, betonte sie.

Ursprünglich wollte Laura Wontorra ja mal Pressesprecherin bei Werder Bremen werden, nun ist sie als Sportreporterin sehr erfolgreich in die Fußstapfen des Vaters getreten. Und die sind keinesfalls zu groß, da waren sich viele der Werder-Granden wie Marco Bode, Willi Lemke und Jürgen L. Born einig, die genauso wie Klaus Allofs zu dem Event erschienen.

Und auch Johannes B. Kerner, der sich als Sportreporter und Talkshow-Gastgeber seine Meriten verdient hat, musste neidlos anerkennen: „Sie macht einen beängstigend guten Job!“ Laura kennt er schon, seitdem sie ganz klein ist. Mit ihrem Vater Jörg Wontorra ist er befreundet. „Ich habe Wonti und Reinhold Beckmann viel zu verdanken!“ betonte er. Resümee des Abends: „Alle lieben Laura!“

Eine grün-weiße Nacht

Und die kam wie ein Top-Model auf schwindelerregenden High Heels in einem Traum von Balmain-Statementkleid daher, auf dem vielfach der Paris-Schriftzug blinkte. Reiseziel ihres Vaters wird demnächst allerdings nicht Paris, sondern Athen sein. „Mein Bruder Marcel und ich haben ihm die Reise zum Geburtstag geschenkt“, erzählte die Sportreporterin und begann von Werder und den Leistungen der Mannschaft unter Florian Kohfeldt zu schwärmen.

Kein Zweifel, ihr Herz schlägt für Werder. Laura Wontorras Wunsch war es denn auch, im Hudson eine grün-weiße Nacht zu feiern. Über jeden Stuhl drapiert: Ein Werder-Schal mit dem Aufdruck „Wonti 100“. Den trug auch ihre strahlende Oma Ingrid Moschkau, die stolz auf ihre Enkeltochter ist, die nicht nur Sportreporterin, sondern auch selbst eine Sportskanone ist.

Die Gäste schritten denn auch nicht über einen roten, sondern über einen grünen Teppich. Anke Claussen, Ehefrau des Verwaltenden Vorstehers von Haus Seefahrt, Matthias Claussen, brachte es auf den Punkt, was wohl so viele an Laura Wontorra mögen: „Ihre Fröhlichkeit und Natürlichkeit“. Das Ehepaar Claussen kam mit seiner Tochter Dorothea zu der Party. Seit ihrer gemeinsamen Schulzeit auf dem Ökumenischen Gymnasium sind Laura und sie eng befreundet. Ehrensache, dass Matthias Claussen genauso wie Bernd Hansing, Leiter des Sozialwerks des Ostasiatischen Vereins Bremen, Werder-Fan ist.

Hansing und seine Frau haben die Wontorras in Spanien kennengelernt und sind seitdem befreundet. Einer der prominentesten, aber leider auch der schüchternsten Gäste war Anna Maria Mühe. Zu gern hätten wir gewusst, wie es dazu kam, dass eine der profiliertesten deutschen Schauspielerinnen und Laura Wontorra Freundinnen wurden. Doch die Tochter des inzwischen verstorbenen Schauspieler-Paares Jenny Gröllmann und Ulrich Mühe hauchte nur: „Ich bin heute Abend ganz privat hier“ und schon war sie entschwunden. Nachhaltig in Erinnerung blieb allerdings ihr atemberaubender Augenaufschlag.