Murat Babaoglu mit einer Portion Carbonara in seinem Restaurant S-Werkstatt in der Hamburger Straße. (Frank Thomas Koch)

Sie ist original“, sagt Murat Babaoglu. Er spricht es mit einer Selbstverständlichkeit aus, aber doch ist es alles andere als das. Die Carbonara ist die Königin unter den Pasta-Gerichten. Zu Recht sind die Römer stolz auf ihren Klassiker, den man in Rom fast in jeder Trattoria auf der Karte findet.

Meistens steht dann nur „Carbonara“ drauf, da sich vor Ort jede zusätzliche Erklärung erübrigt. Jeder Römer weiß, dass die originale Version aus Guanciale genanntem Schweinewangenspeck (oder Pancetta), Ei, Pecorino und Pfeffer zubereitet wird und in der Heiligen Stadt niemand auf die sündige Idee käme, sie mit Kochschinken oder Sahne zuzubereiten.

Doch nicht so in Bremen. Hier genießt die Königin weder himmlischen Schutz noch solchen vom Markenamt, sodass eine Unzahl von Restaurants sich ihres Titels ermächtigt haben, um Willkür aufzutischen. Ein Frevel, dessen Bitterkeit bis zum Himmel aufstoßen sollte. Und mich nun zur Frage treibt, ob die wenigen Lokale, die das Originalrezept in Ehren halten, nun schon allein dafür Respekt verdienen sollten.

Murat Babaoglu ist so ein Gastronom. In seiner im Hulsbergviertel gelegenen S-Werkstatt produziert er seine Spaghetti jeden Tag frisch und bieten sie in täglich wechselnden Kreationen an. Heute: die Carbonara (9,00 Euro). „Es ist Physik“, erklärt der Deutsch-Türke die besondere Herausforderung, die Bindung zwischen Ei und Pecorino herzustellen, ohne dieselbe zum Flocken zu bringen. Wenn dies geschafft sei, kämen noch etwas Pfeffer und Salz ran – sowie eine Spur Zucker.

„Um die Geschmacksknospen anzusprechen“, ergänzt der Vegesacker. Das gelingt. Die zusätzliche Süße rundet den herzhaften Geschmack des krossen Bauchspecks ab. Dennoch geht er in der dichten Ei-Masse und der für sich genommen starken, aber hier jedoch übermächtigen Pasta untergeht. „Ehrlich, mir ist das zu schwer“, übt auch der Verantwortliche Kritik, dessen Votum mit „acht von zehn“ aber doch sehr milde ausfällt.

Probiert und empfohlen: Als nächstes probieren wir „Köfte Möfte“ (9,00 Euro). Dahinter verbergen sich türkische Frikadellen, die sich typischerweise durch einen pikanten Geschmack auszeichnen. „Ich mache sie so, wie ich es gelernt habe“, erklärt der in klassisch deutscher Küche ausgebildete Koch. Also mit Brotkrumen, Ei, Dijonsenf und, als Geheimtipp für besondere Cremigkeit, „ein kleiner Klacks Joghurt“. Doch statt Schwein verwendet er Rind. Das Ergebnis ist eine saftige deutsch-türkische Buletten-Liason, die das beste der jeweiligen Traditionen vereint.

Der in Tomatenfond gekochte, mit Rosinen, Gemüse und Cashewnüssen bespickte Bulgur ist schlichtweg ein Traum aus 1001 Nacht. Und die verschiedenen Mezze wie sieben zusätzliche Gratisnächte. Hummus, Tsatsiki, Fanta-Karotten, Zwiebelsalat, marinierter Schafskäse, Auberginensalat und Tahini-Pilze – der Versuch, diesen allesamt mit viel Liebe zubereiteten Häppchen beschreibend gerecht zu werden, würde jedes Zeilenmaß sprengen. Daher komme ich direkt zum Urteil: sensationell.

„Ich finde das Gericht komplett. Aber man muss offen für Spinnereien sein“, betont der Geschmackskomponist nicht zu Unrecht. Es gibt einige, die seinem starken Einsatz von Süßelementen nicht gewogen wären. Wer solche Spiele jedoch liebt, finde hier einen Freizeitpark, verspricht der 45-Jährige und nennt doch einen Kritikpunkt: „Die Fahne“. Nein, hier muss man sie schwenken.

„Das ist hier kein Snack, wie man es klassisch aus der Türkei kennt“, kommentiert der Koch das nun folgende Brett, das sich als volle vegane Mahlzeit präsentiert: wie eine dünne Calzone liegt die Gözleme im Halbkreis nebst drei frei wählbarer Mezze. „Die Einfachheit des Gerichts macht es spektakulär“, verkündet Murat Babaoglu, dessen Worten ich noch nicht so ganz trauen mag.

Aber was ich dann probiere, macht mich doch baff. Das im Ofen zusammen mit Orangensaft, frischen Tomaten und Cranberrys gegarte Zucchini-Paprika- und Auberginen-Gemüse entpuppt sich als verspielte Ratatouille-Erinnerung, welche, in Yufkateig eingehüllt und vom Kontaktgrill geküsst, eine umwerfende Melange ergibt. Unerwartet starker Abschluss!

Weitere Informationen

S-Werkstatt, Hamburger Straße 25, 28205 Bremen. Telefon 01 52/09 87 62 59. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 13 bis 19.Uhr, Sonnabend von 15 bis 21 Uhr, Sonntag und Montag geschlossen. www.s-werkstatt.com. Barrierefrei.