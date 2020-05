Horst-Peter Witt will die SES-Initiative bekannter machen, um Ausbildungsabbrüche zu verhindern. (Christina Kuhaupt)

In Deutschland löst etwa jeder vierte Auszubildende seinen Lehrvertrag vorzeitig auf. Jeder Ausbildungsabbruch ist einer zu viel, findet Horst-Peter Witt. Denn ungelernte Arbeitskräfte haben schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt, der Wirtschaft fehlen Fachkräfte, Arbeitslosigkeit sowie prekäre Arbeitsverhältnisse belasten den Sozialhaushalt und schwächen die Rentenkassen.

Deshalb engagiert sich der Nordbremer seit 2016 für „Vera“, eine Initiative des Senioren-Experten-Service (SES). Das Besondere an diesem bundesweiten Mentoring-Programm: Ganz individuell begleiten Führungs- und Fachkräfte im Ruhestand Auszubildende, die Probleme haben.

Die älteren „Vera“-Begleiter leisten aufgrund ihrer Berufserfahrung praktisch Hilfe zur Selbsthilfe, damit junge Menschen gestärkt werden und ihr persönliches Ziel erreichen: den Berufsabschluss. Und das auf ehrenamtlicher Basis, wie der Bremer „Vera“-Regionalkoordinator betont. Die Teilnahme an „Vera“ kostet Auszubildende, die Probleme haben, keinen Cent.

In der Praxis betreut jeweils ein Senior-Experte einen Auszubildenden. Das Tandem vereinbart regelmäßige Treffen, in der Regel zwei, drei Stunden pro Woche. Die Fach- oder Führungskraft im Ruhestand nimmt auch Kontakt zum Betrieb, zum Zuhause und zur Schule auf, um das Kernproblem zu erkennen und seinen jungen Paten bestmöglich bei allen möglichen Schwierigkeiten unterstützen zu können. Das können Probleme in der Berufsschule oder private Sorgen, ebenso Konflikte im Betrieb sein. „Der Senior-Experte soll sich immer neutral verhalten“, sagt Horst-Peter Witt.

„Wichtig ist, die Basis zu vermitteln, also Vorhandenes erkennen und neu kombinieren“, erklärt der 77-jährige Nordbremer, der jahrelang in der Elektrobranche gearbeitet hat. Die Zusammenarbeit basiert auf gegenseitigem Vertrauen. „Wir leisten keine fachliche Nachhilfe, unser Ziel ist der Weg zur strukturierten persönlichen Problemlösung, sowie Ziele und Lernstrategien entwickeln und umsetzen“, sagt der Rentner, der Senior-Experten als Ansprechpartner, Motivator und Trainer versteht.

Vielleicht gibt der Lehrplan der Berufsschule gerade etwas anderes vor, als das, was der Auszubildende im Betrieb erlebt und wo er auf ganz andere Weise gefordert ist, nennt Witt als ein Beispiel. Unterschiedliche Blickwinkel auf eine Thematik könnten Auszubildende auch verwirren. Überdies lernten viele junge Leute nur auswendig, könnten das theoretische Wissen aber nicht in praktisches Handeln umsetzen. Weder Berufsschule noch Betriebe hätten die Zeit, so der „Vera“-Regionalkoordinator, auf diese Schwierigkeiten individuell einzugehen. „Außerdem fällt es jedem schwer, eine Schwäche zuzugeben“, ergänzt der Senior-Experte. Nicht zuletzt kratze eine verpatzte Prüfung am Selbstbewusstsein und der Motivation junger Menschen.

Für einen nicht unwesentlichen Aspekt in diesem Zusammenhang hält Witt die Veränderungen in der Gesellschaft. Junge Menschen müssten aus einer Flut von Informationen das Passende herausfischen, weiß er. Wer nur auswendig lernt oder etwas langsamer begreift, bleibt nach seiner Beobachtung leicht auf der Strecke.

„Oft fehlt diesen Auszubildenden die Verbindung zwischen Theorie und Praxis“, sagt er. Genau da setzen der „Vera“-Regionalkoordinator und seine etwa 70 weiteren Mitstreiter im Bremer Raum an. Als Profis mit reichlich Berufs- und Lebenserfahrung könnten sie für manchen Auszubildenden eine große Hilfe sein, sagt Witt.

Der „Vera“-Regionalkoordinator für Bremen lädt die Akteure teilweise auch zu sich nach Hause ein. In einem Raum mit Wandtafel und Geräten werden zwei Stunden lang zeitnahe Themen aus Betrieb oder Berufsschule behandelt oder wiederholt.

Seit 2009 haben Senior-Experten bundesweit insgesamt 15 619 Auszubildende begleitet (Stand 29. Februar 2020). „Vera“ richtet sich dabei an junge Leute in allen dualen oder schulischen Ausbildungen, auch an jene, die berufsvorbereitende Angebote und Programme in Anspruch nehmen. Einen weiteren besonderen Stellenwert hat die Förderung des Fachkräftenachwuchses in ländlichen Räumen und in Pflege- und Gesundheitsberufen.

Um Frust und Stress bei einer verpatzten Prüfung zu vermeiden, rät Witt den Auszubildenden, sich nicht erst 14 Tage vor der nächsten Prüfung zu melden. Wegen der gestreckten Prüfung, sprich jedes Prüfungsergebnis fließt in die Abschlussprüfung mit ein, empfiehlt Witt, den Blick auf die erste Abfrage im ersten Lehrjahr zu legen und sich gegebenenfalls dann gleich beim SES zu melden. Die Dauer und Inhalte der „Vera“-Begleitung richten sich ganz individuell nach den Bedürfnissen des Auszubildenden.

Horst-Peter Witt wirbt übrigens nicht nur in Berufsschulen, Behörden und Kammern für das Projekt. Der Nordbremer besuchte auch Firmen wie die Thyssenkrupp AG System Engineering, Bremenports und die AOK Bremen-Bremerhaven, um frühzeitig weitere ehrenamtliche Mitstreiter für den SES-Betreuer-Pool zu gewinnen: Menschen, die sich zu jung fühlen, um die Hände in den Schoß zu legen, und eine sinnhafte Aufgabe für den Ruhestand suchen. „Für jede Branche und jeden Fachbereich werden Ausbildungsbegleiter gebraucht“, sagt er.

Der Berufseinstieg sei ein langer Prozess, darauf bereite man sich lange vor, gibt der 77-jährige Elektrofachmann zu bedenken. Das Ende indes komme für viele so plötzlich. Das freiwillige Engagement als Senior-Experte empfindet Horst-Peter Witt als Bereicherung. Man könne aktiv bleiben, werde gebraucht, könnte sein langjährige erworbenes Fachwissen und seine berufliche Erfahrung zum Wohl der Gesellschaft einbringen. „Wer einen Auszubildenden zum Berufsabschluss geführt hat, empfindet große persönliche Freude darüber.“

Weitere Informationen

Fach- und Führungskräfte, die über langjährige Berufserfahrung verfügen und sich ehrenamtlich als Ausbildungsbegleiterin oder -begleiter engagieren möchten, oder auch Auszubildende, die Hilfe benötigen, die sie keinen Cent kostet, können sich im Netz unter www.vera-ses-bonn.de informieren oder sich direkt an den Bremer Regionalkoordinator Horst-Peter Witt wenden. Er ist per E-Mail an bremen@vera.ses-bonn.de oder unter der Telefonnummer 698 90 17 zu erreichen.