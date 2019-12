„Gemeinsam Klasse sein“ gegen Mobbing: Wie das geht, haben Schüler in einem Theaterstück gezeigt. (Foto: Christina Kuhaupt)

Der Name ist Programm. „Alle gegen Anna“ nennt sich die Gruppe, zu der sich Annas Mitschüler zusammengeschlossen haben. Die Kinder kommen auf WhatsApp ohne Umschweife zum Punkt. „Wenn Anna zu der Party eingeladen wird, komme ich nicht“, schreibt ein Mädchen. „Bitte nicht Anna. Die ist voll lahm“, schreibt jemand anders. Schließlich lädt ein Teilnehmer der Gruppe ein Video hoch. Es zeigt Anna, wie sie ein Referat hält. Der erste Kommentar lässt nicht lange auf sich warten: „Voll peinlich der Auftritt.“ Die nächsten Bemerkungen folgen: „Die kriegt doch gar nichts auf die Reihe.“ Und: „Die kann nicht mal Muffins backen.“

Die Geschichte könnte an jeder Schule in Bremen spielen. An diesem Nachmittag aber ist ein ganz bestimmter Klassenraum Schauplatz dieser Attacken. Die Schüler der 5d an der Oberschule In den Sandwehen führen ein kleines Theaterstück auf. Es bildet den Abschluss einer Projektwoche, in der sich Schüler und Lehrer mit dem Thema Mobbing auseinandergesetzt haben. Als am Freitag, dem Elternnachmittag, Theater gemacht wird, ist sogar die Bildungssenatorin da, Claudia Bogedan hat ganz vorne Platz genommen und schaut den Schülern beim Spiel zu.

Matthias Pfeiffer und Charlotte Poppe können sehr gut nachfühlen, wie sich die Anna aus dem Theaterstück fühlt. Matthias und Charlotte, beide zehn Jahre alt und in der fünften Klasse, haben in ihrer Grundschulzeit miterlebt, wie Mobbing funktioniert und was es anrichtet. Eine Freundin von Charlotte war Opfer von Angriffen, „es ging ihr damit sehr schlecht, sie war sehr traurig“. Matthias hat gesehen, wie Schüler seiner Klasse einen anderen mit Papierkugeln beworfen haben, auf das Papier hatten sie fiese Sprüche geschrieben. „Und manchmal wurde der Junge in der Pause eingekreist, getreten und geschlagen.“

Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet hier, in Blumenthal, das Thema Mobbing zur Sprache kommt. Die Oberschule In den Sandwehen gehörte zu den ersten Einrichtungen, die sich 2011 mit dem sogenannten Anti-Mobbing-Koffer ausstatten ließ. Gemeinsam mit dem Landesinstitut für Schule hatte die Techniker Krankenkasse damals ein Konzept zur Mobbing-Prävention entwickelt. Weil seitdem acht Jahre und damit eine digitale Weiterentwicklung ins Land gezogen sind, haben Krankenkasse und Landesinstitut das Projekt überarbeitet. „Gemeinsam Klasse sein“ heißt es jetzt und geht als digitale Plattform an den Start. Es gibt Lehrern Informationen an die Hand, Arbeitsblätter, Videoclips, Zahlen, Daten, Fakten und eine grobe Struktur für die Gestaltung einer Projektwoche.

Das Thema Mobbing hat nichts von seiner Relevanz verloren, im Gegenteil. Die Zeiten, dass Ausgrenzung nur im Klassenraum und auf dem Schulhof stattfand und mit Schulschluss Pause machte, sind längst vorbei. ­Cybermobbing nennt sich die Schikane in den Sozialen Medien via Handy. Cybermobbing kennt keine Unterbrechung, es funktioniert rund um die Uhr, und es legt eine folgenschwere Distanz zwischen Täter und Opfer. Sie stehen sich – anders als auf dem Schulhof – nicht mehr Auge in Auge gegenüber, das macht es für den oder die Täter noch einfacher, gemein zu sein.

„Mobbing wird manchmal immer noch abgetan“, sagt Bogedan, „,Hab‘ dich nicht so‘ oder ,Das gab’s früher auch schon‘ heißt es dann. Aber Mobbing ist keine Bagatelle.“ Untersuchungen bestätigen die Senatorin. Laut Pisa-Studie von 2017 gibt fast jeder sechste Schüler unter 15 in Deutschland an, schon Opfer von Mobbingattacken geworden zu sein. Die Zahlen sind nach neuesten Untersuchungen auf über 20 Prozent angestiegen. Das hat für die Opfer, aber auch für die Gesellschaft fatale Folgen: Mobbing kann zu schlechteren Leistungen in der Schule führen, zu sozialer Isolation, schweren Depressionen, Angstzuständen und Suizidgedanken.

Matthias sagt, dass er während der Projektwoche viel gelernt habe. Zum Beispiel, dass es immer vier Beteiligte gibt: das Opfer, den Täter, die Mitläufer und die Zuschauer, dazu können auch Eltern gehören. „Niemand ist unbeteiligt“, sagt Schulleiter Stephan Wegner. Die Oberschule In den Sandwehen hat diese Erkenntnis schon vor vielen Jahren zu ihrem Programm gemacht. „Bei uns“, sagt Wegner, „bei uns herrscht eine Kultur des Hinguckens: Wir schauen nicht weg.“

Was das konkret im Alltag heißt, erkennt man, wenn man mit Wegner durch die Gänge des Schulgebäudes streift. Die Schüler sind an diesem Projekttag aufgedreht, wuseln durcheinander, es geht laut zu. Wegner ermahnt die Schüler beizeiten, etwas leiser zu sein. Einen Jungen, der besonders wild ist und partout nicht runterschalten will, nimmt er an die Hand, bis dieser sich beruhigt hat.

An einen einzigen Mobbingfall an seiner Schule in den vergangenen drei Jahren könne er sich erinnern, sagt Wegner. „Auch bei uns gibt es Konflikte“, sagt er, er will nicht so tun, als lebten sie In den Sandwehen auf einer Insel der Glückseligen, „aber wir haben die feste Übereinkunft, ein Klima zu pflegen, in dem das Lernen Spaß macht.“

Matthias, dessen Klassenkamerad in der Grundschule Opfer von Mobbing war, ist damals zur Lehrerin gegangen und hat ihr von den Vorfällen erzählt. Damit hat er sich richtig verhalten. Und das ist die gute Nachricht: Man kann etwas gegen Mobbing tun.

Die Schüler der 5d haben sich verschiedene Schlussakte für ihr Theaterstück ausgedacht. Einmal geht Anna, gegen die alle sind, zu ihrer Mutter und vertraut sich ihr an, ein erster Schritt. In einer anderen Schlussszene wenden sich zwei Mitschüler an die Schulleitung. Sie haben Beweise gesammelt, Screenshots von WhatsApp-Nachrichten. Die Schulleitung verspricht, etwas zu unternehmen. Ganz mutig ergreifen in einer dritten Fassung zwei Mitschüler für Anna Partei. Sie drehen den Spieß um: „Wenn Anna nicht zur Party kommen darf, kommen wir auch nicht.“ Nach und nach solidarisieren sich die Mitläufer, und plötzlich sind die Täter in Unterzahl. Annas Mitschüler haben gezeigt, dass sie „Gemeinsam Klasse sein“ können.