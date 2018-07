Jörg Nowak ist Politikwissenschaftler und arbeitet an der ­University of Nottingham. (XYZ)

Herr Nowak, die wilden Streiks 1969 sind als September-Streiks in die Geschichte eingegangen. Was war das Besondere an ihnen?

Jörg Nowak: Das Besondere war, dass sie schnell in ganz Deutschland ausgebrochen sind und es keine Verabredungen oder nationale Streik-Strategien gab. Einzelne Fabriken haben angefangen, und so haben sich die Streiks ausgebreitet. Wilde Streiks waren damals nicht neu, es gab sie schon in den 1950er- und 1960er-Jahren, allerdings nicht so intensiv. Gleichzeitig hat der Streik 1969 auch mit den Studentenprotesten korrespondiert. Erst die Studenten, dann die Arbeiter und Arbeiterinnen, so schien es damals.

Die Proteste der Studenten haben die Arbeiter sicherlich beeinflusst, der Antrieb kam aber aus den Betrieben.

Die Inflation stieg, und es gab eine Wirtschaftskrise. Die Große Koalition aus CDU und SPD hatte sich deshalb darauf geeinigt, Lohnerhöhungen ab einer gewissen Höhe zu vermeiden. Der Beschluss wurde von den Gewerkschaften mitgetragen, weil sie SPD-nah waren. Damit waren die Arbeiter in den Betrieben unzufrieden.

Einen richtigen Maßstab gibt es nicht. Es kommt immer auf die Situation in den einzelnen Betrieben an. Jemand muss vorangehen, dann folgen andere. Wenn Arbeiter das Gefühl haben, dass die Gewerkschaft mehr tun sollte, kann das aber sicherlich ein Auslöser sein.

Die Arbeitswelt ist allgemein fragmentierter geworden, allein schon durch verschiedene Arbeitsformen wie Leiharbeit oder Werkverträge. In den vergangenen Jahren haben wir aber gesehen, dass wieder mehr gestreikt wurde – wenn auch nicht so intensiv wie in den 1970er-Jahren.

Das liegt vor allem an den schlechter gewordenen Bedingungen. Besonders in Bereichen, in denen Angestellte zuvor gut abgesichert waren, wie etwa bei der Post oder der Bahn, merkt man das.

Das hängt stark von der Situation ab. Bei der S-Bahn in Berlin wurden Arbeiter nach einem wilden Streik kaum verfolgt, weil sie gebraucht wurden. Anders war das bei den Lehrern. Mehrfach haben verbeamtete Lehrer mitgestreikt, obwohl sie das nicht dürfen. Daraufhin haben die Länder häufig geklagt, und die Lehrer mussten Geldstrafen zahlen. Um so etwas zu umgehen, melden sich Mitarbeiter manchmal auch kollektiv krank, das gab es bei Air Berlin und Tuifly. Das zu verfolgen, ist für den Arbeitgeber sehr umständlich.

Zahlenmäßig gibt es weniger Streiks und Arbeitstage, die ausfallen. Damit liegt Deutschland im internationalen Trend. Zugleich wurde in den vergangenen Jahren mehrheitlich in den Dienstleistungsjobs gestreikt und nicht mehr in der Industrie. In vielen Dienstleistungsbereichen sind die Bedingungen schlechter, während sie in der Industrie noch vergleichsweise gut sind.

Es gibt Streiks sowohl bei guter als auch bei schlechter Konjunktur – das sind aber häufig unterschiedliche Streiks. Wenn es den Unternehmen gut geht, geht es häufig um mehr Lohn. Bei einer schlechten Wirtschaftslage ist das Ziel häufiger der Erhalt des Arbeitsplatzes. Die größten Streiks in der deutschen Nachkriegsgeschichte waren zu einer konjunkturell schlechten Zeit, als Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre viele Industriebetriebe geschlossen wurden.

Jörg Nowak ist Politikwissenschaftler und arbeitet an der ­University of Nottingham. Der 45-Jährige hat unter anderem zu der Arbeiter- und Streikbewegung des 21. Jahrhunderts ­geforscht.