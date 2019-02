Hat das Bachelor-Finale gewonnen: Jennifer Lange. (TVNOW)

In den sozialen Netzwerken kursierten wochenlang die Gerüchte. Seit Mittwochabend ist es offiziell: Jennifer Lange aus Bremen-Walle hat die letzte Rose des Bachelors erhalten. Andrej Mangold entschied sich im Finale für die Zumba-Trainerin und gegen Mikonkurrentin Eva Benetatou. Damit ist Lange die erste Bremer Siegerin der Datingshow.

Die Wahl fiel Mangold, der in dieser Staffel die Wahl zwischen 22 Kandidatinnen hatte, sichtlich schwer. "Ich weiß gar nicht, ob ich diese Entscheidung überhaupt fällen kann", sagte der ehemalige Basketballprofi mit Tränen in den Augen. Am Ende fiel seine Wahl auf die 25-jährige Bremerin. (mmi)