Gerechtigkeit als Grundwert: Heute arbeitet Ex-Regierungschef Jens Böhrnsen noch als Rechtsanwalt in einer großen Bremer Kanzlei. (Frank Thomas Koch)

Jens Böhrnsen: Ganz bestimmt bin ich nicht um den Schlaf gebracht. Bremen ist in ganz ordentlicher Verfassung, aber es gibt neue Herausforderungen. Ich gehe gerne durch die Lloyd-Passage und denke an die Beschäftigten, die bei Galeria Kaufhof wahrscheinlich um ihren Arbeitsplatz gebracht werden. Ich sehe, dass alteingesessene Geschäfte aufgegeben werden und sich dort dann Drogerieketten wiederfinden. Und ich war nicht begeistert, als sich die Sparkasse aus der Innenstadt zurückgezogen hat. Bremen lebt nicht nur von Rathaus, Dom, Böttcherstraße und Schnoor, sondern von einer attraktiven Innenstadt im weiteren Sinne.

Das kann ich nicht beurteilen. Schade ist es allemal, wenn Investoren, die etwas Großes vorhaben, sich am Ende darauf beschränken, Bestandsgebäude schlicht saniert wieder an den Markt bringen zu wollen. Auf diesem prominenten Gelände bräuchten wir schon den größeren Wurf.

Ich bin Old-School-Bremer und halte es deshalb mit dem Denkmalschützer: Die Türme müssen nicht unbedingt Domhöhe erreichen.

Man darf aber nicht nur den eigenen Geschmack als Maßstab nehmen. Man muss sich vielmehr fragen: Wie schaffen wir Attraktivität in einem Rahmen, der Bremen angemessen ist. Und der Menschen Lust macht, nach Bremen zu kommen. Bremen braucht einen unverwechselbaren Charme.

Menschen müssen Chancen auf gute Ausbildung, einen Arbeitsplatz, gutes Wohnen bekommen. In meiner Amtszeit sind wir das erste Bundesland gewesen, das einen Mindestlohn eingeführt hat. Ebenso haben wir als Erste die Inklusion auf den Weg gebracht. Wir haben den Wohnungsbau stark befördert.

Es ist eben nicht perfekt gelungen. Viel zu viele Menschen haben trotz Arbeit kein ausreichendes Einkommen. Die Aufgabe, dies zu ändern, ist nicht leichter geworden. Mit dem Landesmindestlohn kann der Staat eben nur bei eigenen Betrieben und bei der Vergabe von Aufträgen wirksam Einfluss nehmen.

Der Mindestlohn ist immerhin zum Modell für andere Länder geworden und wird nun auch bis weit in konservative Kreise hinein akzeptiert. Und die Inklusion war – bei allen Problemen, die es heute noch damit gibt – ein wichtiges Signal in die Gesellschaft hinein. Ebenso ist es mit der Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre und der Erleichterung für Volksentscheide. Und ich nehme noch einen vierten Punkt hinzu.

Eigentlich nicht. Aber der ist die Grundlage aller anderen: Der Weg Bremens zu gesicherten Finanzen. Den haben wir ganz erfolgreich beschritten und eigentlich wäre er – ohne Corona – in diesem Jahr vollendet.

Ende 2005 wurde ich Bürgermeister. Da gab es die Haushalte 2006 und 2007, die enthielten Einnahmepositionen von jeweils 500 Millionen Euro – unter dem Stichwort Kanzlerbrief. Die Große Koalition hatte diese Summe aufgeschrieben in der Hoffnung, irgendwann würde ein Kanzler oder eine Kanzlerin das einlösen. So ist es leider nicht gekommen. Es war ein ungedeckter Scheck. Bremen stand also vor einer völlig unklaren Perspektive.

Das war nicht die Art eines Gentleman. Aber möglicherweise war Bremen auch ein bisschen leichtgläubig, auf so einen Brief so große Hoffnungen zu setzen. Der Brief gehört eigentlich ins Historische Museum…

Noch viel besser, ja.

Es gab eine Föderalismuskommission, und ich war deren stellvertretender Vorsitzender. Nach zwei Jahren haben wir dann die Schuldenbremse bekommen – über die man streiten kann – und auf der anderen Seite hat Bremen zur Einhaltung dieser Schuldenbremse jährlich 300 Millionen Euro bekommen. Insgesamt 2,7 Milliarden für die Jahre 2011 bis 2019. Und Respekt für meinen Nachfolger Carsten Sieling, dass er das in die Zukunft verlängern konnte durch die neue Art der Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern.

Die SPD wird gebraucht zur Gestaltung der Gesellschaft. Aber wir haben gerade auch in Bremen lernen müssen, dass es kein Abonnement gibt auf gewonnene Wahlen. Sie sind auch kein Zeugnis dafür, was man in den Jahren davor geleistet hat. Es geht vor allem um Vertrauen in die Zukunft. Und für dieses Vertrauen müssen wir mittendrin in dieser Gesellschaft sein, nicht in unserer Blase von Politik und Partei. Es geht um Werte, bei der SPD also um Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Die SPD darf nicht grüner sein als die Grünen und nicht linker als die Linke.

Was das Regieren betrifft, beneide ich niemanden, der eine Dreier-Koalition anführen muss. Ein breiter gefächertes Parlament jedoch hat zumindest die Chance, auch lebendiger zu sein.

Die bremische Geschichte ist ja nicht frei von Kolonialismus und damit auch Rassismus. Aber in der heutigen Zeit haben wir – zumindest nach meinen Alltagserfahrungen – doch einen ganz guten Umgang miteinander.

Im Großen und Ganzen ist das gut gelaufen. Ich habe einen Riesenrespekt vor jenen, die die Last tragen, unsere Gesellschaft durch diese Krise zu steuern. Dennoch missfällt mir ein gewisser Flickenteppich an unterschiedlichen Regelungen.

Ich finde es völlig verfehlt, jetzt darüber zu sprechen. Sehen Sie sich um: In Israel etwa hielt man die Krise für überwunden, nun droht mit Macht eine zweite Infektionswelle.

Ich arbeite nur noch begrenzt, mein Leben ist sehr abwechslungsreich und vielfältig. Ich schaue ohne Groll, mit Freude und Dankbarkeit auf mein politisches Leben zurück. Nun konzentriere ich mich auf das gesellschaftliche Leben – nicht Partys und Empfänge, aber Initiativen und Projekte im sozialen, kulturellen und religiösen Bereich. Das macht mir Riesenspaß. Und ich kann sonntags etwas anderes lesen als Senatsvorlagen.

Zur Person

Jens Böhrnsen hat vor genau fünf Jahren, am 15. Juli 2015, die Amtsgeschäfte als Bürgermeister an seinen Nachfolger und Parteifreund Carsten Sieling übergeben. Sozialdemokrat Böhrnsen regierte ab 2005 zunächst gemeinsam mit der CDU, dann acht Jahre lang mit den Grünen. Der Jurist war zuvor unter anderem Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Bremen.