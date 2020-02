Für Jens Eckhoff ist die AfD "die größte Bedrohung der Demokratie, wie wir sie seit Ende des Zweiten Weltkrieges kennen". (Frank Thomas Koch)

Herr Eckhoff, der CDU-Kreisverband Bremen-Stadt veranstaltet innerhalb von fünf Wochen drei Formate, in denen es darum geht, ob und warum die AfD demokratiefeindlich ist. Eigentlich würde man bei diesen Veranstaltungen eher andere Parteien als Ausrichter vermuten. Warum sehen Sie die CDU in der Pflicht?

Jens Eckhoff: Auslöser waren die Ergebnisse der Landtagswahl in Thüringen, mit der wir uns im Kreisvorstand intensiv auseinandergesetzt haben. Spätestens mit dieser Wahl hat die AfD den Stempel als Protestpartei verloren, weil laut Umfragen mehr als zwei Drittel der AfD-Wähler aus inhaltlicher Überzeugung für die Partei gestimmt hat. Das hat uns geschockt, und wir haben beschlossen, dass wir uns noch intensiver mit den Inhalten und Methoden der Partei auseinandersetzen müssen.

In Thüringen hat fast jeder vierte Wähler sein Kreuz bei der AfD gemacht. Daraus ließe sich schließen, dass Ihre Partei zu weit in die Mitte gerückt und dadurch ein Vakuum entstanden ist, das nun unter anderem durch die AfD bedient wird.

Das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Wahlen werden nach wie vor in der Mitte gewonnen. Das Problem ist vielmehr, dass die Themen in unserer Gesellschaft deutlich komplizierter geworden sind und die Informationsflut zugenommen hat. Die AfD hat Zulauf bekommen, weil sich die Menschen nicht mit komplexen Themen auseinandersetzen wollen und die Partei ihnen scheinbar einfache Antworten gibt, die so aber nicht richtig sind.

Was genau macht die AfD demokratiefeindlich?

Für viele von uns ist die AfD die größte Bedrohung der Demokratie, wie wir sie seit Ende des Zweiten Weltkrieges kennen. Bestimmte Tendenzen innerhalb der Partei wie der Flügel und die Jugendorganisation haben längst den Boden unseres Grundgesetzes verlassen.

Es gibt AfD-Funktionäre, die nachgewiesenen Kontakt zu Neonazis haben. Auf der anderen Seite sind Vertreter wie der Bremer Landeschef, die sich als liberal bezeichnen. Muss man innerhalb der AfD zwischen Einzelpersonen differenzieren?

Fest steht doch, dass die Partei Menschen wie Andreas Kalbitz oder Björn Höcke in ihren Reihen duldet. Vielleicht ist die AfD keine homogene Masse, aber insgesamt gesehen marschiert die Partei in die Richtung extrem rechts, wie sie von Kalbitz, Höcke und anderen vorgegeben wird. Ansonsten würde man sich von solchen Politikern ja distanzieren. Deswegen ist jeder Einzug der AfD in ein Landesparlament nicht akzeptabel. Und aus diesem Grund müssen wir der AfD gegenüber klare Kante zeigen – egal in welchem Bundesland.

Am Mittwoch gab es bei der Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten eine echte Überraschung: Nicht etwa der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow von den Linken ist wie erwartet zum Ministerpräsidenten gewählt worden, sondern der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich – und zwar ganz offensichtlich mit den Stimmen von CDU und AfD. Offenbar sind Ihre Partei und die AfD nun also doch nicht mehr so weit auseinander.

Das Verhalten der CDU in Thüringen ist völlig inakzeptabel. Es verbietet sich in irgendeiner Form mit der AfD zusammenzuarbeiten, weder formell noch informell. Es gibt eine eindeutige Beschlusslage unseres Bundesparteitages zu diesem Thema. Ich bin froh, dass die Parteispitze so eindeutig reagiert und das Fehlverhalten verurteilt. Im Zweifel müssen diejenigen, die sich so schädlich verhalten, aus der CDU ausgeschlossen werden.

Sind Sie sicher, dass die CDU bei dieser Haltung bleibt?

Ich habe im Moment keinen Zweifel daran. Und ich sehe auch nicht, dass der Druck so hoch werden könnte, dass es für einen CDU-Landesverband auch nur irgendeinen Grund gibt, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Sollte sich daran etwas ändern und es – mit Duldung der Bundesspitze – zu einer Koalition zwischen CDU und AfD auf Landesebene kommen, dann werde ich aus der Partei austreten.

Warum?

Weil sich das, was wir in Deutschland Ende der 20er- und Anfang der 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts erlebt haben, nicht noch einmal wiederholen darf: Damals ist die NSDAP schleichend immer mehr zum Teil der Gesellschaft geworden. Der CDU kommt heute eine herausragende Rolle zu, dass solche Signale nicht wieder überhört werden. Denn das, was die NSDAP damals war, ist in einem anderen Gewand die AfD.

In Bremen macht die AfD weniger mit politischen Forderungen, sondern vor allem mit internen Fehden von sich reden. Ist die Partei hierzulande ernst zu nehmen?

Natürlich muss man die AfD auch hier ernst nehmen, denn die Partei hat es bei der letzten Bürgerschaftswahl ja geschafft, in Fraktionsstärke ins Parlament einzuziehen. Die inhaltliche Auseinandersetzung in einer direkten Konfrontation fällt in der Tat schwer. Denn die Abgeordneten reichen keine Anträge ein, sie beteiligen sich nicht an Debatten – sie arbeiten de facto also nicht parlamentarisch. Unsere Aufgabe ist es, den AfD-Wählern zu zeigen, dass sie ihre Stimmen verschenkt haben.

Zurück zu Ihrer Veranstaltungsreihe: Warum entdecken die Bremer Christdemokraten die AfD denn gerade jetzt als Hauptgegnerin? Ist das eine versteckte Liebeserklärung an die Grünen?

Mit strategischen Überlegungen gegenüber anderen Parteien hat das überhaupt nichts zu tun. Und die AfD haben wir auch nicht erst jetzt als Gegnerin entdeckt. In der Bremer CDU haben wir immer wieder klare Kante gegenüber der Partei gezeigt. Zum Beispiel haben wir im vergangenen Jahr innerhalb der Fraktion beschlossen, der AfD bei der Wahl des Bürgerschaftsvorstandes keine Stimme zu geben. Die Veranstaltungsreihe ist ein weiterer Baustein.

Mehr zum Thema Thüringen-Wahl ärgert CDU und FDP Bremer SPD sieht Tabubruch Über den ersten FDP-Ministerpräsidenten seit 1953 können sich im Nordwesten nicht einmal die ... mehr »

Das Gespräch führte Maren Beneke.

Zur Person

Jens Eckhoff (54) ist seit 1980 Mitglied der CDU und bekleidete seither zahlreiche Ämter in der Partei. Zwischen 2003 und 2006 lenkte er als Senator die Geschicke des Bau-, Umwelt- und Verkehrsressorts. Eckhoff ist aktuell Vorsitzender des Kreisverbands Bremen-Stadt und vertritt die Interessen der CDU als Abgeordneter in der Bürgerschaft.

Zur Sache

Drei Veranstaltungen, drei Gäste, drei Orte

Vor knapp drei Jahren war Franziska Schreiber noch Mitglied im AfD-Bundesvorstand, kurz vor der Bundestagswahl trat sie aber aus der Partei aus und veröffentlichte Ende 2018 das Buch „Inside AfD“. Bei der CDU-Club-Night am Donnerstag, 6. Februar, spricht die Aussteigerin über ihre Erlebnisse in und mit der Partei. Los geht es im Woyton (Langenstraße 31) um 18.30 Uhr.

Am Donnerstag, 27. Februar, sprechen Michel Friedmann und Jens Eckhoff ab 18.30 Uhr im Restaurant D'Oro (Domsheide 6) über das Thema „Demokratiefeind AfD“. Friedmann hatte im Dezember gesagt: „Wäre die AfD in einer Bundesregierung, würde ich gehen.“ Der Jurist, der unter anderem stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland und Mitglied im CDU-Bundesvorstand war, kämpft seit Jahrzehnten gegen Antisemitismus.

Die dritte Veranstaltung steht unter dem Motto „Hass im Netz – Macht und Verantwortung von Sprache“. Der medienpolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Claas Rohmeyer, trifft dabei am Dienstag, 10. März, um 18.30 Uhr im Fly Deck (siebte Etage im Ecos Office Center, Teerhof 59) auf die Neurowissenschaftlerin Maren Urner. Im Juni erschien ihr Buch „Schluss mit dem täglichen Weltuntergang“. Urner ist Mitgründerin von „Perspective Daily“, einem Online-Magazin für konstruktiven Journalismus.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und für jeden zugänglich.