Kaum ein Thema bewegt die Bremer so sehr wie die Fahrradpläne der Verkehrsbehörde: In der Alten Neustadt entsteht Deutschlands erstes Fahrradquartier, in dem Radfahrer Vorrang haben werden. Zudem sind zwei Fahrradbrücken über die Weser in Planung sowie Rad-Schnellwege, die quer durch die Stadt führen sollen. Projekte, die alle Menschen in Bremen betreffen und viele Fragen aufwerfen. Diese Fragen beantwortet Verkehrssenator Joachim Lohse am Dienstag live auf Facebook.

Was wollten Sie ihn schon immer mal zu diesem Thema fragen? Diskutieren Sie am Dienstag ab 13 Uhr live auf Facebook mit.