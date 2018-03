Kaum ein Thema bewegt die Bremer so sehr wie die Fahrradpläne der Verkehrsbehörde: In der Alten Neustadt entsteht Deutschlands erstes Fahrradquartier, in dem Radfahrer Vorrang haben werden. Zudem sind zwei Fahrradbrücken über die Weser in Planung sowie Rad-Schnellwege, die quer durch die Stadt führen sollen. Projekte, die alle Menschen in Bremen betreffen und viele Fragen aufwerfen. Verkehrssenator Joachim Lohse hat sich im Facebook-Interview live den Fragen von Lesern und Usern gestellt. Sehen Sie hier das Video.