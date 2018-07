„Was das Thema Digitalisierung angeht, sind wir ganz weit vorne“, sagte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regio­naldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit. (Jan Woitas/dpa)

Die Arbeitsagenturen, Jobcenter und Familienkassen in Bremen und Niedersachsen haben jetzt alle auf elektronische Akten umgestellt. „Was das Thema Digitalisierung angeht, sind wir ganz weit vorne“, sagte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regio­naldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit. Die Umstellung sei eine enorme technische, rechtliche und organisato­rische Herausforderung gewesen. Für die Kundinnen und Kunden ist die Modernisierung nach Behördenangaben zunächst nicht sichtbar: Sie geben ihre Unterlagen weiterhin persönlich ab oder schicken sie per Post. Jedes Blatt wird dann gescannt, maschinell gelesen und automatisiert zugeordnet– in Bremen und Niedersachsen sind dies rund 1,7 Millionen Blätter Papier monatlich. Der wichtigste Vorteil ist laut Arbeitsagentur, dass digitale Akten nicht mehr wie Papierakten herausgesucht, transportiert und gelagert werden müssen. Das spare Zeit und Kosten. Die Mitarbeiter könnten auch im Home Office auf die elektronischen Akten zugreifen. Gleichzeitig hätten die Akten den Grundstein für mehr Online-Angebote gelegt, etwa bei der Terminvereinbarung. In Vorbereitung ist nach Behördenangaben unter anderem, dass online Vermittlungsvorschläge angesehen werden können. Außerdem solle in der Zukunft der Chat mit Mitarbeitern möglich werden.