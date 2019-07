Susanne Ahlers wird die neue Staatsrätin für Arbeit im Wirtschaftsressort. (Christina Kuhaupt)

Jobcenter-Chefin Susanne Ahlers wechselt als Staatsrätin für Arbeit in die senatorische Behörde für Wirtschaft und Arbeit. Dies bestätigte die künftige Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt dem WESER-KURIER. „Das ist eine großartige Personalie, über die ich mich wahnsinnig freue“, sagte Vogt. „Sie kennt sich exzellent aus.“

Susanne Ahlers arbeitet seit April 2016 als Geschäftsführerin des Bremer Jobcenters, einer der größten Behörden mit etwa 1000 Mitarbeitern, die sich um alle Bezieherinnen und Bezieher von Hartz-IV kümmert. Mit Ahlers hat Vogt eine Frau für sich gewonnen, die auf Erfahrung in ihrer künftigen Rolle zurückblickt: Vor ihrer Tätigkeit in Bremen war sie in den Jahren zwischen 2002 und 2006 Staatssekretärin für Arbeit und Frauen in der rot-roten Regierung in Berlin. Ein Parteibuch besitzt Ahlers aber nicht.

Die gebürtige Osterholz-Scharmbeckerin ist Jahrgang 1959 und war zunächst Erzieherin, bevor sie Politikwissenschaften in Bremen studierte. Von 1995 bis 1997 arbeitete sie bei einer Abgeordneten im Bonner Bundestag, bis 2000 war sie Referentin im Arbeitsministerium in Kiel und von 2001 bis 2002 Frauenbeauftragte in Wiesbaden.

Die künftige Senatorin Kristina Vogt möchte in ihrer Behörde die Verzahnung von Wirtschaft und Arbeit voranbringen. Zudem plant sie, nichtakademische Berufe, Ausbildungen, mittelständische und kleine Unternehmen zu stärken.