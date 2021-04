Mit der neuen Richtlinie unterstützt die Verwaltung ihre Mitarbeiter beim Kauf von Fahrrädern. (Christina Kuhaupt)

Das neue Jobrad-Konzept für die rund 47.000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst muss noch eine Runde im Senat drehen. Eigentlich war die Richtlinie, mit der geregelt werden soll, dass die Verwaltungsmitarbeiter einen Gehaltsvorschuss für den Kauf eines Fahrrads oder E-Bikes beantragen können, in dieser Woche beschlossen worden. Nach Kritik des Gesamtpersonalrats (GPR) soll ein überarbeiteter Vorschlag in der Sitzung am Dienstag beraten werden.

Eigentlich sei das Jobrad eine gute Sache, sagt Lars Hartwig, stellvertretender GPR-Vorsitzender. „Im Detail sind einige Regelungen aber so gestaltet, dass sie vielen Kolleginnen und Kollegen nicht attraktiv erscheinen werden.“ Damit meint er besonders die Regelung, dass die Tilgung für das maximal drei Jahre laufende Darlehen, das je nach Fahrradmodell bis zu 2600 Euro betragen kann, mindestens bei rund 72 Euro liegt. Ausgenommen sind Teilzeitmitarbeiter, die höchstens 50 Prozent arbeiten sowie Tarifbeschäftigte bis zur Gehaltsstufe 12 TVöD/TV-L und Auszubildende: Sie müssen monatlich mindestens 25 Euro tilgen. Diesen Betrag fordert der GPR aber als Mindesttilgung für alle. „Das war eigentlich mit dem Finanzressort auch so abgesprochen“, sagt Hartwig.

Laut dem Finanzressort ist die anderslautende Regelung aus Versehen entstanden. „Wir waren uns mit dem Gesamtpersonalrat immer einig, dass es eine sozialverträgliche Tilgungsregelung geben soll, die eine Mindesttilgung von 25 Euro vorsieht“, sagt Dagmar Bleiker, Sprecherin der Behörde. „Durch ein Missverständnis ist beim Senat der Eindruck entstanden, dass die beschlossene konkrete Regelung auch den Zielen des Gesamtpersonalrates entspricht.“ Nach Gesprächen mit dem GPR soll es nun die neue Version geben. Eine zentrale Finanzierung und Abwicklung der Darlehen, die sich der GPR ebenfalls gewünscht hätte, sei dagegen nicht umsetzbar, sagte Bleiker. „Wir hätten es gerne gemacht, es geht aber nicht.“ Der Grund: Bei einem Teil der befristet angestellten Mitarbeiter haben nur die Dienststellen Informationen über die Dauer dieser Verträge.