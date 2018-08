Johannes Strates Handabdrücke sind der jüngste Zuwachs in der Mall of Fame in der Llloydpassage (Christina Kuhaupt)

Es ist der Handabdruck Nummer 25 in der Mall of Fame in der Lloydpassage: Johannes Strate, erfolgreicher deutscher Popsänger und vor allem als Frontmann der Gruppe "Revolverheld" bekannt, hat jetzt zur großen Freude zahlreicher versammelter Fans seine in Bronze gegossenen Handabdrücke persönlich enthüllt. Die notwendigen Gipsabdrücke seiner Hände, aus dem die Bodenplatte gegossen wurde, hatte Strate bereits Anfang Juli in seiner Wahlheimat Hamburg hinterlassen.

Der 38-jährige gebürtige Bremer steht damit nun in einer Reihe mit bekannten Musikerkollegen wie Peter Maffay und James Last. Aber auch die benachbarten Handabdrücke von Diego, Ailton, Uwe Seeler oder Thomas Schaaf dürften dem bekennenden Fußball- und Werder-Bremen-Fan gefallen. Auf die Frage, was er denn in Bremen am liebsten einkaufe, antwortete er ohne großes Nachdenken: "Karten für Werder Bremen."

Mit dieser Einstellung ist Strate natürlich bestens qualifiziert für die Mall of Fame mitten in der Bremer Innenstadt. Nur mit ausdrücklichem Bezug zur Hansestadt oder eindeutigen Verdiensten für Bremen ist man würdig für die Handabdrücke. Bei dem Sänger ist das keine Frage: Abgesehen von der Geburt, ist er in unmittelbarer Nachbarschaft in Worpswede aufgewachsen, hat aber in Bremen studiert und viele Jahre im Viertel gewohnt.

"Ich komme immer wieder gern hierher", versichert Strate und nimmt sich nach der offiziellen Einweihung noch Zeit für seine Fans. Statt Autogrammstunde wird das zur Selfiestunde. Geduldig drückt er auf die Auslöser der zahlreich überreichten Handys. In seiner eigentlichen Funktion als Sänger von Revolverheld wird er erst im kommenden Jahr, am 18. März 2019 auf der „Zimmer mit Blick Tour“ wieder in Bremen Halt machen – dann in der ÖVB-Arena, statt in der Einkaufspassage.

Die von den Geschäftsleuten der Interessengemeinschaft Lloyd-Passsage anlässlich der Handabdrücke gespendeten 1000 Euro gehen auf Wunsch des heimatverbundenen Sänger an das SOS-Kinderdorf

in Worpswede.