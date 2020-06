Andreas Setzer, neuer Leiter des Johanniter Regionalverbandes Bremen/Verden, neben dem "Kältebus", mit dem obdachlose Menschen versorgt werden. (FOTOS: Karsten Klama)

27 Jahre lang war Andreas Setzer als Banker tätig. Erst für die Bremer Bank, nach deren Übernahme im Jahr 2008 für die Commerzbank. Zunächst in der Wertpapierberatung und später als deren Leiter war der 44-Jährige zuletzt als Leiter des Wealth Management tätig. Dort war er für vermögende Kunden zuständig. Jetzt folgte der Wechsel: Seit dem 1. April ist Setzer neuer Regionalvorstand des Johanniter-Regionalverbandes Bremen/Verden.

„Nach 27 Jahren als Banker habe ich mich gefragt, ob es das war und ob ich das auch noch die nächsten 15 Jahre machen möchte“, sagt der gebürtige Bremer. Er habe die Zeit bei der Commerzbank zwar sehr genossen, die Antwort lautete aber dennoch: Nein. Also entschied sich Setzer für einen Tapetenwechsel. Vom Banker zu den Johannitern.

Dieser Schritt überrascht auf den ersten Blick. „Aber ich hatte immer den Drang, etwas Gutes zu tun“, erklärt Andreas Setzer. Aufgewachsen sei er in einer sehr sozial und christlich geprägten Familie. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte er seinen Zivildienst bei den Johannitern. Dort arbeitete er im Fahrdienst für den Hausnotruf: „Ich hatte da eine super Zeit.“

Viele ehrenamtliche Tätigkeiten

Während seiner Tätigkeit bei der Commerzbank habe er das Ehrenamt für sich entdeckt. Setzer ist zweiter Vorsitzender des Fördervereins Jugendhandball des ATSV Habenhausen, auch bei der Handball-Abteilung des TuS Komet Arsten engagiert er sich. „Aus Leidenschaft, denn ich bin gar kein Handballer“, sagt der 44-Jährige. Später wurde er Schatzmeister im Kirchenvorstand. „Ich habe mich im Ehrenamt richtig ausgetobt.“ Aber das habe ihm irgendwann nicht mehr gereicht.

„Ich bin an einen Punkt gekommen, an dem ich mich gefragt hab: Was will ich machen?“, sagt Setzer und fügt an: „Andere machen einen Motorradführerschein oder kaufen sich ein Boot. Und da habe ich gemerkt, dass ich beruflich etwas verändern will.“ Als ihn schließlich ein langjähriger Weggefährte aus dem Umfeld der Johanniter auf den freigewordenen Posten im Regionalverband aufmerksam machte, kam das wie gerufen.

Er wolle helfen, etwas Gutes und Sinnvolles tun. „Nicht dass ich vorher nichts Sinnvolles gemacht hätte, aber ich wollte etwas Sinnstiftendes für die Gesellschaft tun“, sagt Setzer. Er habe deshalb nur kurz überlegen müssen, ehe ihm klar geworden sei: Das ist es. „Außerdem gibt es zwischen dem Job bei den Johannitern und dem bei der Bank auch Überschneidungen.“

In beiden Berufsfeldern gehe es um Menschen, darum, ihnen zu helfen und sie zu unterstützen. „Die Jobs unterscheiden sich natürlich elementar. Aber ich hatte mein Leben lang mit Menschen zu tun“, sagt Setzer. Bei den Johannitern stünde der Mensch an sich noch viel mehr im Fokus. Zu helfen, vor allem spontan zu helfen, sei hier besonders wichtig. Diese Erfahrung machte Setzer schon, bevor er überhaupt im Amt war.

Seit März bei den Johannitern

Sein erster offizieller Tag war der erste April, doch schon im März hat er ehrenamtlich für die Johanniter gearbeitet. „Um reinzukommen“, sagt der 44-Jährige. Er habe sich für den Start einen Plan zurechtgelegt, doch dann kam Corona. „Es war ein warmer März, und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich draußen auf dem Parkplatz stand und der Kältebus vorfuhr. Da hab ich noch gedacht: Das war wohl die letzte Fahrt.” Mit dem Kältebus unterstützen die Johanniter obdachlose Menschen in den Wintermonaten.

Doch dann sei ihm ein Gedanke gekommen, sagt Setzer. „Obdachlose und Corona – warum sollten wir jetzt aufhören?“ Der Bedarf, wenn die Obdachlosen wegen der Kontaktsperren nicht mehr zu den üblichen Anlaufstellen kommen könnten, sei doch weiterhin hoch. Also traf er die erste Entscheidung prompt auf dem Parkplatz. „Da hab ich spontan gesagt: Nein, Stopp, das verlängern wir.“

Mit Erfolg. Die Unterstützung komme super bei den Bedürftigen an, weil sie wegen der Corona-Pandemie tatsächlich große Probleme hätten, erzählt der 44-Jährige. Es gehe jetzt nicht mehr nur um einen warmen Schlafsack, sondern vor allem um den persönlichen Kontakt. „Zudem verteilen wir bis zu 50 Lebensmittelboxen am Tag.“

Auch der erste Tag im Amt hätte nicht verrückter laufen können, erzählt der neue Leiter: Am Vormittag sei er zum Ortsverband Stade gefahren, um dort die neue Rettungswache einzuweihen. Dafür trug er die rote Johanniter-Jacke. „Weil ich an dem Tag noch einige Termine hatte und es etwas frischer war, hab ich die Jacke anbehalten." Auf dem Heimweg im Auto sah er, wie eine ältere Frau vom Fahrrad stürzte. „Ein jüngerer Mann, der ihr auf seinem Fahrrad entgegen gekommen war, hatte schon angehalten und sich ganz toll um die Dame gekümmert.“ Als auch Setzer ankam, blickte der junge Mann hoch und sagte: „Ach, da kommen ja die Johanniter, da können Sie sich freuen.“ „Und ich dachte mir: Wie kommt er denn jetzt darauf?“ Erst da habe er bemerkt, dass er noch seine Jacke trug. „Dadurch konnte ich die Dame schnell beruhigen“, berichtet Setzer. Anschließend habe er sie mitsamt ihrem Fahrrad und den Einkäufen nach Hause gefahren. „Die Dame war super happy und ich wusste: Du machst genau das Richtige.“

Zur Sache

Pläne für die Zukunft

Der Johanniter-Regionalverband Bremen/Verden hat zurzeit 400 Mitarbeiter, von denen 250 ehrenamtlich tätig sind, und etwa 15 800 Fördermitglieder. Rund 10 Millionen Euro Umsatz macht der Regionalverband jährlich, etwa zehn Prozent der Gelder sind Beiträge der Fördermitglieder und Spenden. Andreas Setzer kümmert sich aber derzeit nicht vorrangig um die Wirtschaftlichkeit: „Es geht jetzt es erstmal darum, den Menschen zu helfen.“ Das Thema Corona stehe momentan über allem.

Langfristig gehe es aber darum, den Regionalverband auszubauen und weiter zu wachsen. Dafür sollen Setzer zufolge drei Bereiche angegangen werden: Kitas, Pflege und der Hausnotruf. „Während wir in Niedersachsen 40 Kitas betreiben, haben wir in Bremen keine einzige. Das wollen wir ändern.“ In der Pflege sollen vor allem die Bereiche Demenz und MS-Wohngemeinschaften ausgebaut werden. Zudem sei ein weiterer Ausbau der Dienstleistungen geplant. "Wir haben eine staatlich geprüfte Desinfektorin, mit der wir ein Hygienekonzept erarbeitet haben und damit nun Menschen oder Unternehmen beraten.“

Die Wirtschaftlichkeit der Johanniter habe er aber im Blick, sagt Setzer: „Uns geht es finanziell gut, aber wir schwimmen nicht im Geld. Auch wir müssen haushalten.“ Besonders im Sanitätsdienst seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Normalerweise seien die Johanniter bei Großveranstaltungen im Einsatz, allein beim Deichbrand-Festival mit über 700 Helfern. Auch Fahrdienste würden zurzeit nur selten in Anspruch genommen. „Hier stehen wir vor einer Herausforderung, denn alleine im Sanitätsdienst verlieren wir einen sechsstelligen Betrag“, sagt Setzer.