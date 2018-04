Josefa Schmid hat viele Facetten: Neben ihrer Tätigkeit als Leiterin der Bremer Bamf-Stelle, ist sie auch Bürgermeisterin von Kollnburg. (Karsten Klama)

Eine Woche hat 168 Stunden. Für Josefa Schmid (FDP) ist jede einzelne davon Gold wert. Seit dem Bekanntwerden des möglichen Korruptionsskandals in der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) ist Schmid als neue Leiterin diejenige, die mit einem Großteil der Aufarbeitung betraut ist. Dafür hat sie die Bundesbehörde Anfang des Jahres nach Bremen geschickt. Doch wie nun bekannt wird, ist das längst nicht die einzige Aufgabe der 44-Jährigen. 50 bis 60 Stunden in der Woche investiert Schmid nach Medieninformationen zusätzlich in ihre Arbeit als ehrenamtliche Bürgermeisterin – und das nicht etwa in der Nähe von Bremen, sondern im bayrischen Kollnburg.

Ähnlich viel Aufwand dürfte sie noch einmal für ihre Tätigkeit in Bremen betreiben – viel Zeit zum Pendeln (immerhin mehr als 700 Kilometer) oder gar zum Schlafen bleibt der Beamtin damit nicht. In ihrer Heimat sorgt das nun für Ärger. Schmid schaffe es nicht, allen gerecht zu werden, und sei für politische Belange und die Bürger des knapp 3000-Einwohner-Ortes kaum ansprechbar, lautet der Vorwurf aus der Gemeinde. "Lange haben wir nicht mal gewusst, dass sie überhaupt in Bremen arbeitet", sagt Ratsmitglied Hans Reiner (CSU).

"Es lässt sich nicht jede Angelegenheit über das Smartphone regeln"

Zwar betone Schmid in Gemeinderatssitzungen immer wieder, mobil und am Wochenende für die Bürger der Stadt vor Ort zu sein, doch reiche das oftmals nicht aus, so Reiner. "Es lässt sich nicht jede Angelegenheit über das Smartphone regeln." Man wolle sich deshalb demnächst ohne die Bürgermeisterin zusammensetzen, um über das Problem zu beraten. Immerhin sei Schmid schon seit mehr als zehn Jahren im Amt. Ein Thema des Treffens könnte daher sein, ob Kollnburg künftig einen hauptamtlichen Bürgermeister braucht. Bisher schreibt das Ehrenamt Schmid keine Präsenzpflicht vor.

Der Bürgermeisterposten ist nicht das einzige Amt, mit dem die 44-Jährige in der Vergangenheit aufgefallen ist. Von Schmid finden sich zahlreiche Videos als Sängerin auf Youtube sowie ein eigener Fanshop, in dem man so ziemlich alles mit dem Foto der Bayerin erwerben kann – vom T-Shirt bis zum Duschvorhang. Außerdem versuchte sich Schmid vor Jahren erfolglos bei der Castingshow "Das Supertalent" und als Fotomodell beim Männermagazin „Penthouse“.

Für Bremen stellt sich die Frage, ob all diese Bestrebungen sie von der Aufklärungsarbeit in der Außenstelle des Bamf ablenken. Doch dazu wollten sich Schmid und auch die Flüchtlingsbehörde nicht äußern – zumindest offiziell nicht. Nach einem längeren Gespräch mit Schmid bittet die Bundesbeamtin den WESER-KURIER im Nachgang, keine Informationen daraus öffentlich zu machen. Dabei hatte sie sich gegenüber bayrischen Medien in den vergangenen Wochen deutlich redseliger gezeigt. Sie sei trotz ihres mobilen Arbeitsplatzes regelmäßig im Rathaus und bekomme ihre Arbeit gut organisiert. Es sei völlig normal, dass ehrenamtliche Bürgermeister einen zusätzlichen Beruf haben, sagte sie etwa vor wenigen Tagen dem Bayrischen Rundfunk.

Kritik an Informationspolitik der Behörde

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt sich indes seit dem Bekanntwerden des Asylskandals zugeknöpft. Auch Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) kritisierte gerade erst in der Bremischen Bürgerschaft die schlechte Informationspolitik der Behörde. Von mehr als zehn Fragen bestätigt die Pressestelle des Bamf lediglich, dass Josefa Schmid Referatsleiterin der Bamf-Außenstelle in Bremen ist und damit die örtliche Standortleitung übernommen hat. Zu personenbezogenen Daten könne man sich generell nicht äußern, außerdem sah sich die Behörde nicht in der Lage, ein Zitat der 44-Jährigen zu autorisieren. Zudem verwies die Behörde auf das laufende Ermittlungsverfahren und ließ weitere Rückfragen ins Leere laufen.

Wie lange Schmid in Bremen bleiben soll, ist ebenfalls unklar. Laut Hans Reiner habe die Bürgermeisterin in der jüngsten Ratssitzung verkündet, sie habe bereits 700 Überstunden gesammelt. "Sie gibt auch nichts an ihre Stellvertreter ab", sagt Reiner. Das bestätigt auch Ludwig Saller (SPD), der das Amt des Zweiten Bürgermeisters wahrnimmt. Schmid würde ihm offiziell so gut wie nie Arbeiten überlassen. "Somit kann ich auch keine Entscheidungen treffen. Wir nehmen ihr aber von uns aus schon relativ viel Arbeit ab", sagt er.

Indes könnte bald noch eine Aufgabe mehr auf Schmid zugekommen. Wie mehrere bayrische Medien berichten, will sie im Oktober für die FDP in den Bayerischen Landtag einziehen. Bis 2012 war Schmid Mitglied der CSU.

Zur Sache

Mehrere Verdächtige bei Asylaffäre

In die Affäre um fragwürdige Asylentscheidungen in Bremen waren nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums mehrere Personen verwickelt. Diese sollen mit der verdächtigen Leiterin der dortigen Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zusammengearbeitet haben, wie der Parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Stephan Mayer (CSU), am Donnerstag im Bundestag sagte. Er nannte die Vorgänge in Bremen bedauerlich und sprach von einem inakzeptablen Fehlverhalten. Die frühere Leiterin der Bremer Bamf soll zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen Asyl gewährt haben, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren. In den meisten Fällen geht es laut Staatsanwaltschaft um Kurden, die angaben, zur Religionsgemeinschaft der Jesiden zu gehören. Insgesamt 4568 Entscheidungen würden nun erneut geprüft, sagte Mayer. Bei 40 Prozent sei die erneute Kontrolle schon abgeschlossen. Dabei seien in anderen Bamf-Außenstellen jenseits von Bremen keine Manipulationen festgestellt worden. Mayer kündigte an, dass das Bundesinnenministerium sich bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen für zusätzliche 1300 Stellen beim Bamf einsetzen wolle.