Zwei Bremer Oberstufen bieten zukünftig das Fach Journalismus an. Das Angebot richtet sich besonders an Schüler mit einem Interesse für aktuelle Berichterstattung in der Presse.

An der Oberschule an der Lerchenstraße gibt es neue Schwerpunkte in der Oberstufe: Dort können Schülerinnen und Schüler in Zukunft das Profil Journalismus wählen. „Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Interessenten auf dem Weg zum Abitur oder Fachabitur, welche die aktuelle Presse verfolgen, sich in den sozialen Medien auskennen und die ihre argumentative Überzeugungskraft weiterentwickeln wollen“, kündigt die Oberschule an.

Das Profil „Journalismus“ soll gemeinsam mit den Profilen „Internationales Sportmanagement“ und „Kommunikation, Medien und Design“ die drei Angebote der Oberstufe der Oberschule bilden. Das Profil besteht aus einem Leistungskurs Politik in Verbindung mit Grundkursen in Deutsch und Philosophie. Das Profil werde eingerichtet, weil politische Bildung für Jugendliche wichtiger werde, teilt die Schule mit. Interessierte können mehr dazu erfahren bei einem Info-Abend der Oberschule am 11. Dezember um 19 Uhr in der Lerchenstraße 86. Auch an der Oberschule Rockwinkel in Oberneuland können Schülerinnen und Schüler „Sprache, Medien und Journalismus“ als Oberstufenprofil wählen.

Wer sich nach der Oberstufe weiter dafür interessiert, Journalist oder Journalistin zu werden, der kann zwar entweder zunächst ein Studium absolvieren oder sich auch direkt nach dem Abitur auf ein Volontariat bei den Medienhäusern vor Ort bewerben, um sich journalistisch ausbilden zu lassen. Allerdings: Interessierte Schulabsolventen können im kleinsten Bundesland seit 2015 nicht mehr Journalistik studieren. Der Studiengang Fachjournalistik an der Bremer Hochschule wurde eingestellt.