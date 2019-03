Die Berichterstattung über eine Razzia der Polizei Bremen löst Kritik seitens des Deutschen Journalisten-Verbandes aus. (Polizei Bremen)

Etwa 350 Polizisten waren am frühen Dienstagmorgen in Bremen und Niedersachsen im Kampf gegen die Clankriminalität im Einsatz. Bei der Durchsuchung von 22 Objekten stießen sie auch auf jede Menge Drogen. Dieser Einsatz sorgt nun für ein Nachspiel in der Medienbranche - und könnte sogar vor Gericht landen.

Der Landesverband Bremen des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV) teilte am Freitag mit, dass er "die Art und den Umfang der Pressearbeit der Bremer Polizei" missbillige und auch einer juristischen Prüfung unterziehen wolle.

Der DJV bemängelte, dass die Polizei zunächst weder auf Presseanfragen Auskunft erteilte noch Interviewanfragen entsprach, heißt es in der Mitteilung des Verbandes. Stattdessen veröffentlichte die Polizei eine Pressemitteilung und einen fertigen Videobericht, samt Interview mit dem Leiter des Bremer Landeskriminalamtes. Dieser Bericht suggeriert laut DJV, dass es sich um ein neutrales, journalistisches Werk handele.

"Die Polizei hat mit dieser Art der Pressearbeit ihre Kompetenzen erheblich überschritten und in den Wettbewerb der freien Presse eingegriffen", erklärte Regine Suling, Vorsitzende des DJV Bremen. Die Presseabteilung der Polizei müsse zunächst der Auskunftspflicht gegenüber Journalisten nachkommen, bevor sie eigene Inhalte erstelle.

Dieses Video sorgt nun für Ärger:

Eine Anfrage bei der Pressestelle der Polizei läuft derzeit. Sobald wir eine Rückmeldung erhalten haben, werden wir den Artikel aktualiseren.