Michael Rudolph, Kommunikationschef von Werder Bremen, diskutiert mit. (Frank Thomas Koch)

„Die Presse sollte den Regierten dienen, nicht der Regierung." Das ist einer der zentralen Sätze im neuen Film von US-Regisseur Steven Spielberg über Kay Graham, gespielt von Oscar-Gewinnerin Meryl Streep. „Die Verlegerin" erzählt die Geschichte der ersten Frau an der Spitze der Washington Post in den siebziger Jahren. Angesichts von brisanten Geheimdokumenten der Regierung über den Vietnam-Krieg („Pentagon Papers") muss Graham entscheiden, ob sich die Zeitung dem Druck der Politik beugt oder nicht.

Marcel Auermann, stellvertretender Chefredakteur des WESER-KURIER, auf dem Podium in der Schauburg. (Frank Thomas Koch)

Offiziell läuft der Film am 22. Februar in Deutschland an. 200 WESER-KURIER-Leser sahen den Film am Dienstagabend vorab in der Schauburg. Der Wert der Pressefreiheit und die Macht der Medien waren auch die zentralen Themen der anschließenden Diskussion des Publikums mit WESER-KURIER-Chefredakteur Moritz Döbler und seinem Stellvertreter Marcel Auermann. Nach wie vor spielten Medien eine wichtige Rolle im politischen Diskurs, sagte Döbler. Ein Beispiel aus jüngster Zeit sei die Veröffentlichung der Steuerschlupflöcher von Prominenten und Poltikern durch die „Panama Papers", die in vielen Ländern zu Ermittlungen führten.

„Technologie und Geschwindigkeit unserer Arbeit haben sich im Vergleich zu früher geändert", sagte Döbler, „aber journalistische Arbeit bestimmt immer noch den politischen Diskurs. Die ,New York Times′ in Amerika, die ,Süddeutsche Zeitung′ in Deutschland, aber auch der WESER-KURIER in Bremen und umzu setzen Akzente und decken Themen auf." Als Beispiel für Bremen nannte Döbler die Berichterstattung über die Bremer Landesbank. „Da bin ich zum Vorstand gegangen und habe gesagt, dass wir Gegenwind bekommen werden. Aber wir waren uns einig, dass wir das aushalten."

Moritz Döbler, Chefredakteur des WESER-KURIER, bei der Diskussion. (Frank Thomas Koch)

Werder Bremens Medienchef Michael Rudolph brachte das Stichwort „Glaubwürdigkeit der Medien„ angesichts der Vielzahl von rund um die Uhr verfügbaren Informationen in die Diskussion. Für Marcel Auermann ist die wichtigste Grundlage die verlässliche Information. „Die finde ich eventuell nicht in einem Post im Internet“, sagte er.

Ein anderes wichtiges Motiv im Film ist die Wandlung Grahams von einer Ehefrau, die nur durch den Tod ihres Mannes in die Entscheider-Rolle kam, zu einer selbstbewussten Frau. Eine Leserin sagte: „Der Film zeigt, wie sie entdeckt, dass sie Macht hat und etwas bewegen kann. Ohne Frauen wie Kay Graham gäbe es heute keine Frauen in Führungspositionen."