Nach dramatischem Spiel in Heidenheim feiert Werder Bremen den Klassenerhalt in der ersten Fußball-Bundesliga. (Tom Weller/dpa)

Werder Bremen spielte eine Bundesliga-Saison zum Vergessen, die in der Relegation gegen Heidenheim doch noch ein versöhnliches Ende fand. Nach dem Unentschieden im Hinspiele setzten die Bremer sich dank der Auswärtstorregel mit einem 2:2 in Heidenheim durch. Nach Schlusspfiff brach der Jubel auf dem Spielfeld los, und auch die Reaktionen in den sozialen Medien überschlugen sich - wir zeigen sie im Liveticker.