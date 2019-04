Neun "große" Fahrgeschäfte, zwölf Kinderkarussells, zwei Autoscooter, vier Losbuden, neun Ausschankbetriebe und 82 Imbisse sorgen für Unterhaltung und Verpflegung. (Koch)

Heiter bis wolkig, mit milder Brise und minimaler Regenwahrscheinlichkeit: Aus Sicht der Veranstalter prognostizieren die Vorhersagen einen Bilderbuchstart für die Osterwiese 2019. An diesem Freitag dürfen ab 14 Uhr die ersten Gäste kommen, ab 21.45 steigt zur Feier des Tages das große Höhenfeuerwerk.

Bis zum 28. April wird die Bürgerweide wieder zu Bremens größtem und buntestem Osternest – 16 Tage lang von 14 bis 23 Uhr. Wer nachgezählt hat: Am Karfreitag, dem 19. April, soll es auf der Osterwiese ruhig bleiben.

„Die Schausteller haben wieder eine schöne Osterwiese aufgebaut“, lobte Marita Wessel-Niepel, die im Wirtschaftsressort die Marktangelegenheiten verantwortet.

Die Organisatoren haben unter 546 Bewerbungen genau 202 Betriebe herausgepickt, die für eine bunte Mischung in Bremens zentralem Vergnügungszentrum sorgen sollen.

Neun „große“ Fahrgeschäfte, zwölf Kinderkarussells, zwei Autoscooter, vier Losbuden, neun Ausschankbetriebe und 82 Imbisse werden ihr Bestes dafür tun, damit es auf der Bürgerweide wieder drunter und drüber geht.

Mit viel Abwechslung vor allem für die kleinen Gäste habe man darauf geachtet, dass die Osterwiese ihrem Charakter als Familienfest treu bleibe, so Wessel-Niepel.

Drei Neuheiten

Unter den Attraktionen tummeln sich viele heiß geliebte Klassiker wie Riesenrad, Autoscooter und Geisterbahn – aber auch drei Neuheiten: Zum ersten Mal macht in Bremen der „Hurricane“ Halt. Das Rundfahrgeschäft der Schaustellerfamilie Heine feierte im vergangenen Jahr seine Deutschlandpremiere, und wird nun auf der Osterwiese seine Passagiere mit überraschenden Tempowechseln ordentlich durchwirbeln.

Mehr zum Thema Sicherheit auf der Bürgerweide Das sollten Besucher der Bremer Osterwiese beachten Die Osterwiese in Bremen startet am Freitag, 12. April. Auf der Bürgerweide geht es dann hoch her. ... mehr »

Die „Time Factory“ ist ein Laufgeschäft, das mit 160 verspiegelten Glasscheiben, Doppel- und Zerrspiegeln, Rollbändern und Laufböden gepflegte Verwirrung stiften will. In die Kategorie Belustigungsgeschäft fällt die „Spaßfabrik“, die mit Wackelräumen, Labyrinthen und einem Erdbebensimulator auf abenteuerlustige Gäste jedes Alters eingestellt ist.

Offiziell eröffnet wird die Osterwiese um 18 Uhr durch Wirtschaftssenator Martin Günthner. Und auch das ist eine Neuigkeit: Ort des Geschehens ist die Bayern-Festhalle, die ihren Einstand auf der Osterwiese feiert. Das Festzelt steht gegenüber der Halle 7 und verspricht „jeden Tag volles Programm“ mit diversen Discjockeys und original bayerischer Partyband.

Laut Marita Wessel-Niepel sind die Preise für die Fahrgeschäfte im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben und bewegen sich im Bereich zwischen 3,50 und maximal 5 Euro. Günstiger fährt man mit dem „Bummelpass“.

Besonders sparsame Osterwiesen-Tage sind schließlich Dienstag bis Donnerstag, 23. bis 25. April. An diesen Tagen können nämlich die Gutscheine eingelöst werden, die alle WESER-KURIER-Leser am Dienstag, 23. April, in ihrer Tageszeitung finden.

Kirmes-Olympiade und Prinzessinnen

Auch im Osterwiesen-Terminkalender wechselt sich Bewährtes mit Neuem ab. Am Gründonnerstag, dem 18. April, sollten Osterwiesenbesucher besonders aufmerksam über die Bürgerweide schlendern.

Denn dann können sie bestimmt irgendwo den Osterhasen entdecken, der unter seinen großen und kleinen Fans süße Überraschungen verteilt. Für Mittwoch, 24. April, 13 Uhr, erwarten die Schausteller 600 geladene Gäste zum traditionellen „Tag der Menschen mit Behinderungen“.

Mehr zum Thema Volksfest im Frühling Neue Fahrgeschäfte auf der Bremer Osterwiese Vom 12. bis zum 28. April findet wieder die Bremer Osterwiese statt, und dieses Jahr stehen drei ... mehr »

Die junge Schausteller-Generation hat sich mit Blick auf die bevorstehenden Bürgerschaftswahlen eine originelle Entscheidungshilfe ausgedacht. Am Montag, 15. April, sollen sich ab 17.30 Uhr fünfköpfige Teams der Bremer Bürgerschaftsfraktionen beim Wettkampf in diversen Jahrmarkt-Disziplinen messen. Die meisten Parteien hätten ihre Teilnahme an der „Kirmes-Olympiade“ zum Wahljahr 2019 bereits zugesagt, berichtet Schausteller Simon Fischer.

Die AfD hatte indes keine Einladung erhalten, erklärte Fischer: „Soll ja eine lustige Nummer werden.“ Mit königlicher Prominenz aus dem Reich der Fantasie soll am Dienstag, 16. April, eine ganz andere Gefolgschaft angesprochen werden.

Zum „Prinzessinnen-Tag“ geben sich unter anderem Cinderella, Rapunzel und Arielle die Ehre – und Gelegenheiten zu Selfies mit ihren vermutlich eher jungen Verehrerinnen und Verehrern.

Jahrmarkt im Wandel der Zeiten

Weil es im vergangenen Jahr so schön war, haben die Bremer Schausteller auch für dieses Jahr wieder einen „Jahrmarkt im Wandel der Zeiten“ zusammengestellt. Auf einer zentralen Fläche der Osterwiese zeigen sie Fahrzeuge und Attraktionen aus mehr als hundert Jahren Schaustellerei – darunter die imposante Konzertorgel im barocken Stil, Baujahr 1901, die die Oldenburger Schaustellerfamilie Ludewigt hütet.

„Jeder ist stolz, wenn er ein solches Schmuckstück vorzeigen kann“, erklärt Schausteller Simon Fischer, dessen Familie ihren restaurierten und blitzblank polierten Magirus Deutz Sirius präsentiert. Die bildschöne Zugmaschine aus dem Jahr 1961 leistete bislang drei Fischer-Generationen verlässliche Dienste, erzählt der Junior: „Mein Vater fährt immer noch damit herum.“

Mehr zum Thema Volksfest im Frühling Verlosung: Zehn Bummelpässe für die Osterwiese zu gewinnen Vom 12. bis zum 28. April findet wieder die Bremer Osterwiese statt, und dieses Jahr stehen drei ... mehr »

Das älteste Fahrzeug auf dem Gelände ist ein 85 Jahre alter Hanomag. Der „Schindelwagen“, Baujahr 1952, wird von der aktuellen Schaustellergeneration zum gemütlichen Beisammensein genutzt.

In seinen Anfangsjahren war er das Zuhause einer fünfköpfigen Schaustellerfamilie, so Fischer. Die historische Ausstellung ist nicht nur als Attraktion für Oldtimer-Fans gedacht, sondern auch als willkommener Ruhepol inmitten des Trubels. Die Bremer Osterwiese ist ein – im Vergleich zum Freimarkt – noch „junges“ Volksfest. Ihre Wurzeln gehen auf das „Oster-Volksfest“ zurück, das 1928 im Gröpelinger Halmerweg gefeiert wurde.

Im Laufe der Zeit wanderte der Frühlingsjahrmarkt über verschiedene Festplätze der Stadt – darunter den Hohentorsplatz, den Sportplatz Neukirchstraße und den Grünenkamp. Im Jahr 1933 sprach man in Bremen erstmals von der „Osterwiese“. Nach einer erzwungenen Pause in den Kriegsjahren 1941-1945 wurde vom 12. bis 22. April 1946 wieder Osterwiese gefeiert – zum ersten von inzwischen 53 Malen auf der Bürgerweide.

Insgesamt nimmt die Osterwiese mit 50 000 Quadratmetern nur die Hälfte der Bürgerweide ein und gilt damit als kleine und etwas ruhigere Schwester des Freimarkts. Im bundesweiten Vergleich zähle sie allerdings zu den drei größten Veranstaltungen ihrer Art in der Osterzeit, erklärt Schausteller Rudi Robrahn, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bremer Märkte.

Mehr zum Thema Volksfest geht bis zum 8. April Osterwiese 2018 ist eröffnet Auf der Bürgerweide drehen sich die Karussells, es herrscht Kirmesstimmung: Die Osterwiese hat ... mehr »

Achtung, Autofahrer

Die Verkehrssituation während des Freimarkts 2018 hatte in der Nachbarschaft der Bürgerweide für viele Irritationen gesorgt. Mit diversen Maßnahmen will das Bremer Amt für Straßen und Verkehr die angrenzenden Wohnstraßen und den Bürgerpark schonen. So wird die Findorffstraße in den beiden Osterwiesenwochen zur temporären Einbahnstraße: Die Einfahrt aus Richtung Eickedorfer Straße/Hollerallee wird verboten.

Auch die Winterstraße wird aus Richtung Admiralstraße für den Durchgangs- und Parksuchverkehr gesperrt. Mit Hinweisschildern und Absperrgitter wird zudem die Durchfahrt in die Findorffallee am Rand des Bürgerparks sowie in die asphaltierte Straße quer durch den Bürgerpark blockiert.

Ausnahmen gibt es nur für die Gäste des Cafés am Emmasee. Aufgrund dieser erschwerten Verkehrsbedingungen sollten Besucher eines bedenken: Es gibt in Bremen wohl kaum einen Ort, der besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen wäre als die Bürgerweide.

Um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, die aus dem Bremer Hauptbahnhof auf die Bürgerweide kommen, werde die Bremer Polizei ferner die Situation vor dem Nordausgang beobachten, und gegebenenfalls die Geschwindigkeit mittels Barken drosseln, heißt es weiter aus der Behörde.

Weitere Informationen zu Programm, Lageplan und Teilnehmern finden sich im Internet unter www.osterwiese.com.