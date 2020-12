Redaktionsalltag: Die Jubiläumsausgabe der "Diskus 70" ist abgehakt, schon drängt die Weihnachtsausgabe. (Christina Kuhaupt)

Hoffnungslos überladene Ablagekörbe und Regale, Papiere und Unterlagen, wohin man schaut. Auf dem Fußboden stehen, fertig zum Abtransport, Pappkartons mit der druckfrischen Jubiläumsausgabe. Es gibt zwei Computerarbeitsplätze an Schreibtischen, die man mehr erahnt als sieht, und selbst Kaffeemaschine und Wasserkocher auf einem Regal direkt neben der Tür wirken so, als müssten sie um ihren Platz kämpfen. Inmitten dieses kreativen redaktionellen Chaos entsteht die „Diskus 70“, eine der ältesten Gefangenenzeitungen Deutschlands. „Diskus“ symbolisiert den Wurf über die Anstaltsmauern, die „70“ steht für das Gründerjahr. Seither erscheint die Zeitung ununterbrochen. Viermal im Jahr, immer etwa 60 Seiten stark, mit einer Auflage von 1200 Exemplaren.

Auf einem der Computer liegt ein Buch, „Weihnachten in berühmten Kunstwerken“, daneben ein Diabetes-Ratgeber. Beide sind Hinweise auf Inhalte der kommenden Ausgabe. „Ich habe ja kein Internet“, erklärt Redakteur Ü. fast entschuldigend. Notgedrungen sei deshalb vieles im Diskus aus anderen Zeitungen, Broschüren oder Büchern übernommen. „Ich schneide mir da oft was raus, scanne es ein und verarbeite das dann hinterher am Computer.“ Natürlich immer mit Quellenhinweis, betont der 46-Jährige und schwenkt ein Buch – La Roches „Einführung in den praktischen Journalismus“. Auch wenn die Möglichkeiten in der Redaktion hinter den Gittern der Justizvollzugsanstalt (JVA) Oslebshausen stark eingeschränkt sind – journalistischer Blindflug wird hier nicht betrieben.

Und für Themen, die ihre Leser interessieren, ist die Redaktion ohnehin nicht auf andere angewiesen. Sie finden sich in der Regel nur eine Zelle weiter. Artikel wie „Alkoholkrank und im Knast“, „Drogen – sag Nein zu Spice“, „Tattoos – das Pro und Contra“ oder „Zucker, Rauch, Bewegungsmangel – für die Füße droht von vielen Seiten Gefahr“ spiegeln den Alltag hinter Gefängnismauern wider. Beiträge wie „Trainingsübungen für Fortgeschrittene“ (auf engstem Raum und ohne Sportgeräte) und „Grippe – Gesund durch den Winter mit einer vitaminreichen Ernährung“ versuchen, Gegenpole zu setzen.

Es gibt Aktuelles („Corona und seine Folgen“), Reportagen („Wir stellen unsere Küche vor“) und Interviews („Unser neuer evangelischer Seelsorger“). Dazu Klassiker wie Kochrezepte, Sudoku, Witze und das Gewinnspiel. Vieles im „Diskus 70“ ist leicht verdaulich, aber lange nicht alles: Unter der Rubrik „Gedanken und Gefühle“ setzt sich die Redaktion mit „Gehässigkeiten, Selbstbezogenheit und Egoismus“ auseinander, in ähnliche Richtung zielen Artikel wie „Bin ich Rassist?“. Immer wieder wird auch das Thema „Tod hinter Gittern“ aufgegriffen. Mit überraschend einfühlsamen Worten, manchmal auch mit Gedichten. „Der Tod macht hier wirklich vielen sehr zu schaffen“, erzählt Ü.

Vielleicht die wichtigste Rubrik in der Zeitung ist überschrieben mit: „Stop. Hier läuft etwas gewaltig falsch! Der tägliche Irrsinn in unserer JVA Bremen und die Geschichte dazu.“ Hier räumt die Redaktion den Themen Platz ein, die in der Haftanstalt für Ärger sorgen. Hier kommen Gefangene zu Wort, die sich mies oder ungerecht behandelt führen. Das eckt dann auch schon mal bei den Bediensteten an. Denn die gehören ebenso zu den Lesern, wie die Gefangenen. „Die lesen den. Definitiv“, sagt Michael Kümmel. Er ist ehemaliger Justizvollzugsbeamter, hat die Zeitung fast ein Jahrzehnt lang betreut. Eine gute Binnenkontrolle: „Man merkt, wie das eigene Verhalten ankommt.“

„Eine Zensur findet nicht statt“, sagt Kümmel. Zumindest nicht, was das Ansprechen von Themen angeht. Über die Wortwahl, gerade bei Überschriften, werde gelegentlich gesprochen, ergänzt Regina Babovic-Born vom pädagogischen Dienst. Sie ist seit vier Jahren Hauptansprechpartnerin für die Redakteure und liest jeden Artikel Korrektur. „Manchmal ist etwas nicht ganz so glücklich ausgedrückt oder gar zu reißerisch.“ Und bei aller journalistischen Freiheit: „Wir können den eigenen Laden natürlich auch nicht nur schlecht machen.“

„Diskus 70“ wird auch über die Mauern hinaus gelesen

Schließlich wird der „Diskus 70“ nicht nur in der JVA gelesen. Ein Teil jeder Auflage wird an Behörden, Vereine, Archive und Privatpersonen verschickt. Wohl auch deshalb hat das letzte Wort in Sachen Veröffentlichung der Anstaltsleiter, dem die Zeitung vor dem Druck vorgelegt werden muss. Viel hänge von der Souveränität der Anstaltsleitung ab, sagt Michael Kümmel. Probleme habe es in dieser Hinsicht aber nie gegeben.

Außerdem übernähmen Kritik und Meckerei in Artikeln und Leserbriefen für die Insassen eine wichtige Ventilfunktion, betont Regina Babovic-Born. „So können sie auch mal was rauslassen.“ Und die Gefangenenzeitung drücke eine Wertschätzung gegenüber den Menschen hinter Gittern aus. „Auch wenn es nicht immer um Riesengeschichten geht. Sie ist ein Symbol und bewegt die Gemüter der Gefangenen.“ Und führe deshalb zum Teil sogar zur Identifikation mit der Haftanstalt. „Der Diskus ist eine der Seelen unserer JVA.“