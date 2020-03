Judith Soller hilft, straffällig gewordene Menschen zu resozialisieren. (Frank Thomas Koch)

Judith Soller: Die Sozialen Dienste der Justiz umfassen Bewährungshilfe, Gerichtshilfe und Führungsaufsicht. Wir leisten einen Beitrag für die Reintegration oder Resozialisierung von straffällig gewordenen Menschen.

Wir vereinbaren mit den Klienten in der Regel Gespräche hier im Büro, suchen sie aber bei Bedarf auch zu Hause auf. Zum einen kontrollieren wir, ob Auflagen und Weisungen erfüllt werden, die das Gericht an die Bewährungsstrafe geknüpft hat: Das können soziale Trainingskurse sein oder verkehrspädagogische Kurse, eine Therapie, die zu absolvieren ist oder auch therapeutische Einzelgespräche. Wir unterstützen die Klienten dabei, diese Auflagen zu erfüllen. Zugleich schauen wir auf das Wohnumfeld. Braucht der Klient Unterstützung bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche? Auch im Bereich Schuldnerhilfe können wir vermitteln und wir schauen, wie es mit der gesundheitlichen Konstitution aussieht. Wir unterstützen die Klienten in allen Bereichen des täglichen Lebens.

Einmal ist es ein gesetzlicher Auftrag, den wir erfüllen müssen, wenn das Gericht eine Bewährungsstrafe mit der Auflage ausspricht, dass ein Bewährungshelfer bestellt wird. Die Klienten müssen dann zunächst monatlich zu uns kommen. Wenn sich alles stabilisiert hat und soweit im Klaren ist, kann die Kontaktfrequenz aber auch auf drei Monate ausgedehnt werden. Die Klienten haben größtenteils viele körperliche und psychische Einschränkungen, durch die sie Schwierigkeiten haben, ein straffreies Leben zu führen. Das ist für die Betroffenen aus gesundheitlichen Gründen oftmals einfach sehr schwer, zum Beispiel aufgrund einer langen Drogenkarriere. Da bieten wir Hilfe an. Dass die Klienten ein straffreies Leben führen, ist unser oberstes Ziel.

Zur Person

Judith Soller (38)

ist seit 2011 Bewährungs- und Gerichtshelferin im Land Bremen.