Netanel Teitelbaum (M.), hier bei einem Neujahrsempfang mit Altbürgermeister Henning Scherf, ist das Oberhaupt der Jüdischen Gemeinde. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Seit Jahren sind nicht mehr so viele Menschen zu einer Versammlung der Jüdischen Gemeinde gekommen. 180 Mitglieder, die mitentscheiden wollten, wie es nach den Konflikten der vergangenen Monate in der Gemeinde weitergeht. Das Ergebnis: Präsidium und Vorstand ist von einer Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen worden. Die Querelen um das Finanzgebaren sind damit aber noch nicht ausgestanden. Sie könnten neu entflammen, wenn die Gegner der Gemeindeführung ihre Drohung wahr machen und vor Gericht ziehen.

Der Streit dreht sich um einzelne Posten im Haushalt der Gemeinde. Er hatte zuletzt auch den Zentralrat der Juden in Deutschland beschäftigt. Auslöser war, dass die beiden gewählten Revisoren der Gemeinde bei den Ausgaben Unregelmäßigkeiten festgestellt hatten und sich weigerten, die Verantwortlichen zu entlasten. Mittlerweile gibt es einen Bericht des Zentralrats, in dem ebenfalls festgestellt wird, dass bei der Haushaltsführung in der Vergangenheit Regeln verletzt wurden. Das Rechnungswerk insgesamt stellen die externen Prüfer aber nicht infrage.

Nach Angaben von Landesrabbiner Netanel Teitelbaum haben bei der geheimen Abstimmung etwa 60 Prozent der Anwesenden für die Entlastung votiert. Bezogen war das auf das Haushaltsjahr 2017. Teitelbaum ist das geistliche Oberhaupt der Gemeinde. Um die Verwaltung kümmern sich normalerweise Präsidium und Vorstand. Als im Sommer vergangenen Jahres der Konflikt mit den Revisoren und anderen Teilen der Gemeinde hochkochte, übernahm der Rabbiner sämtliche Führungsaufgaben. „Wie ich angekündigt habe, bleibe ich bei diesem Plan vorerst bis zum Pessach. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht“, erklärt Teitelbaum gegenüber dem WESER-KURIER. Das jüdische Pessach-Fest beginnt am 19. April und dauert acht Tage.

„Leider drohen die ehrenamtlichen Revisoren der gesamten Gemeindeführung mit gewissen rechtlichen Schritten“, bestätigt der Rabbiner. Er kann das nicht nachvollziehen: „Wenn sie nur dann zufrieden sind, wenn die Abstimmung nach ihrem Geschmack verlaufen ist, dann ist das, denke ich, weder demokratisch noch jüdisch.“ Die Arbeit der Gemeinde sieht Teitelbaum jetzt auf einer guten, erneuerten Basis. „Nachdem wir den Prüfungsbericht des Zentralrats der Juden in Deutschland bekommen haben, haben wir damit angefangen, die Kritik, die darin reichlich vorhanden ist, zu verarbeiten“, erklärt der Landesrabbiner, „ich erlaube mir zu sagen, dass inzwischen alles umgesetzt oder zumindest auf den Weg gebracht wurde.“ Es habe auch ein Gespräch mit hohen Repräsentanten des Landes Bremen gegeben, um die Sachlage zu klären. Die Jüdische Gemeinde finanziert sich wesentlich durch die Zuwendungen des Landes.