Liebt als hanseatischer Bürger die Pflege bremischer Traditionen: Jürgen Albrecht. (Frank Thomas Koch)

Die Freude und die zahlreichen Freundschaften, die sich aus seiner vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeit ergeben haben, empfinde er als große Bereicherung, sagt Jürgen Albrecht. „Es ist immer ein Geben und ein Nehmen“, fügt er hinzu. Er habe in seinen verschiedenen Wirkungsbereichen eben auch unglaublich viel zurückbekommen, betont der 82-Jährige.

An diesem Dienstag bekommt Albrecht eine Auszeichnung besonderer Art verliehen: Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) wird Jürgen Albrecht im festlichen Ambiente des Kaminsaales das Bundesverdienstkreuz am Bande überreichen. Von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war der Bremer für sein vielfältiges Wirken eigentlich schon im Dezember mit dem Orden ausgezeichnet worden. Coronabedingt wird die Verleihungszeremonie jetzt nachgeholt.

Albrechts ältestes ehrenamtliches Engagement reicht ins Jahr 1967 zurück. Seit mehr als 50 Jahren ist der pensionierte Banker Mitglied der Diakonie der St. Petri-Domgemeinde Bremen. So ist es seit Generationen in der Familie Albrecht Tradition. Von 1989 bis 2006 war er Schatzmeister des Kirchenausschusses der Bremischen Evangelischen Kirche.

„Die Kirche ist ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens. Gerade in Krisenzeiten wie diesen vermittelt das Evangelium uns Hoffnung und Kraft. Und die Zuversicht, das Leben zu meistern, in welcher Lebenslage wir uns auch gerade befinden“, ist der Diakon überzeugt. Nicht nur Hilfe suchten die Menschen in der Krise, sondern auch die Sinnhaftigkeit des Lebens.

Menschen, vor allem diejenigen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sind für Jürgen Albrecht von jeher Mittelpunkt seines ehrenamtlichen Engagements gewesen. Im Verein für Blinde engagiert er sich seit 1974 und setzt sich damit für die Belange sehgeschädigter Menschen ein. Seit zwölf Jahren ist er stellvertretender Vorsitzender des Vereins, nachdem er dort zuvor schon als Rechnungsprüfer und Vorsitzender ehrenamtlich gewirkt hat.

Nahtlos an sein Engagement für die Bremische Evangelische Kirche schloss sich eine weitere ehrenamtliche Tätigkeit an: Von 2007 bis 2018 war Albrecht Mitglied im Verwaltungsrat der Inneren Mission Bremen, ab 2008 als Vorsitzender in leitender Funktion. Das wohl zeitintensivste Ehrenamt, das Jürgen Albrecht seit 2002 mit Leib und Seele ausübt, ist das des Secretarius beim Eiswettfest.

Als solcher sorgt Albrecht dafür, dass das Prozedere wie am Schnürchen läuft. Soll heißen: Er ist Herr über die 50, Eisschollen genannten, Tische im Congress Centrum, an denen rund 800 Gäste Platz nehmen. „Bis Mitte Oktober ist die Eiswette für mich ein Halbtagsjob, dann bis zum Eiswettfest ein Fulltime-Job und danach wieder ein Halbtagsjob“, erläutert er.

Und den möchte er auch gerne noch weiter ausüben, Voraussetzung sei natürlich, dass er gesund bleibe. Jürgen Albrecht ist davon überzeugt, dass dieses traditionsreiche Kaufmannsfest von Bedeutung für die bremische Wirtschaft ist. Nicht von ungefähr ist Baron Ludwig Knoop, der einst mit einer Baumwollspinnerei im estnischen Kränholm vermögend wurde und Stifter von Knoops Park ist, sein Vorfahr. „Die Traditionspflege liegt mir als hanseatischem Bürger doch sehr am Herzen“, betont er.

Eiswette inzwischen auch für Frauen

Seit diesem Jahr dürfen auch Damen an der einstigen Herrenveranstaltung teilnehmen. Und diese Premiere sei ganz wunderbar gelaufen, resümiert der Secretarius. Wie letztlich welcher Eiswettgenosse zur Öffnung für Frauen stehe, hängt laut Jürgen Albrecht auch vom privaten Hintergrund ab: „Ein Vater von drei Töchtern sieht das mit Sicherheit anders als ein Vater von drei Söhnen“. Damit ist von seiner Seite eigentlich alles gesagt. Schließlich ist Jürgen Albrecht Vater einer Tochter.

In diesem Jahr konnte das Eiswettfest gerade noch so über die Bühne gebracht werden, bevor sich das Virus verbreitete und zu Einschränkungen für größere Veranstaltungen führte. Auch für das nächste Jahr stünden schon eine ganze Reihe von Damen auf der Einladungsliste des Eiswettfestes, sagt Albrecht. Ob es Anfang nächsten Jahres überhaupt stattfinden kann, steht, wie berichtet, noch in den Sternen. Die Entscheidung soll erst in einigen Wochen fallen.