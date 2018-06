Holte in Berlin Platz vier: Clara Sandstedt. (Maximilian von Lachner)

Zwei Bremerinnen mit überzeugenden Argumenten: Charlott Hallier vom Alten Gymnasium und Clara Sandstedt vom Gymnasium Vegesack haben an diesem Samstag in zwei verschiedenen Altersgruppen die Plätze drei und vier im Bundesfinale von "Jugend debattiert" belegt. Das teilt Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan via Twitter mit.

Clara Paulina Sandstedt hatte im Mai beim Bremer Landeswettbewerb der Altersgruppe eins (Klassen acht bis zehn) dominiert, Charlott Hallier den zweiten Platz in Altersgruppe zwei (Klassen elf bis 13) belegt. Kurz darauf folgte für die Schülerinnen ein Seminar, bei dem sie auf den Bundeswettbewerb vorbereitet wurden. Am Freitag reisten sie schließlich für die Bundesqualifikation und das Finale nach Berlin.

Aus Bremen und Bremerhaven haben in diesem Schuljahr rund 3800 Schülerinnen und Schüler aus 30 Schulen am Wettbewerb "Jugend debattiert" teilgenommen. Im gesamten Bundesgebiet waren es rund 200.000.